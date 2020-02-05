https://static.news.ru/photo/98a79c70-4806-11ea-835d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pascal Deloche / GODONG/Global Look Press

Татьяна Максимова, мать живущей в медцентре пятилетней девочки, проходит курс химиотерапии. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда, где решается вопрос об ограничении родительских прав супружеской пары. Сторона ответчиков озвучила эту информацию, прося о переносе заседания. По их словам, мать хочет лично присутствовать на заседаниях, но временно не может этого сделать из-за курса лечения. Суд отказал в этой просьбе.

Процесс по иску опеки к Татьяне Максимовой и Юрию Зинкину начался в Пресненском суде в январе 2020 года. Прошлое заседание было перенесено также по причине того, что Максимова хочет участвовать в заседаниях, но не может.

О пятилетней девочке, всю свою жизнь находящейся в клинике «Мать и дитя», в декабре прошлого года рассказало издание «Медуза». Ребёнок родился недоношенным, и первые недели после появления на свет её наблюдали в этом центре. Но родители по сей день не забирают оттуда дочь, так как уверены, что она неизлечимо больна, а нахождение вне больничных стен представляет смертельную угрозу её здоровью. Врачи же утверждают, что в уже более взрослом возрасте девочку несколько раз обследовали, она физически здорова. Однако из-за постоянной изоляции и малоподвижности у неё уже начинают развиваться психические отклонения.

Как писал NEWS.ru, в январе 2019 года медцентр обратился в департамент труда и соцзащиты Москвы, сообщив об этой истории. Судебная тяжба учреждения с родителями началась в марте 2019 года: истцы требовали забрать ребёнка из клиники. Родители отказывались делать это, утверждая, что дочь нуждается в квалифицированной медицинской помощи и поэтому должна оставаться в стационаре. Изначально суд не удовлетворял иски и не требовал от органов опеки забрать ребёнка. Для этого формально не было оснований: жизни и здоровью девочки ничего не угрожало, она жила в отдельной палате, получала необходимое лечение и проходила обучение. Решение суда от ноября 2019 года гласило, что необходимости передавать ребёнка органам опеки нет, но при этом родители обязаны забрать дочку домой. Однако и после этого отец с матерью не предприняли никаких действий. Тогда органы опеки решили подать свой иск — об ограничении родительских прав.