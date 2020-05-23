Мать ребёнка-маугли из Башкирии лишили родительских прав

https://static.news.ru/photo/4ef2c2d4-9ded-11ea-be96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд лишил родительских прав мать из Башкирии, чей семилетний сын не умел говорить.

Об этом сообщает «АиФ Уфа» со ссылкой на Салаватский городской суд. Администрация Салавата ранее обратилась с исковым заявлением, где говорилось, что мать ребёнка нигде не работает, злоупотребляет алкоголем и не исполняет обязанности по воспитанию.

Суд согласился с доводами горадминистрации. Ребёнка поместили в социальный приют. По словам детского омбудсмена республики Миланы Скоробогатовой, ребёнок делает прогресс в освоении речи и уже научился выговаривать отдельные слова. Также он социализировался и играет с другими детьми.

Согласно судебному решению, с матери взыщут алименты на содержание сына.

Ранее NEWS.ru писал о похожем случае на Ставрополье. Органы опеки из Кисловодска лишили родительских прав 44-летнюю мать-одиночку. Ведомство забрало у женщины дочь из-за физического истощения ребёнка.