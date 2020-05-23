Мать ребёнка-маугли из Башкирии лишили родительских прав

Суд лишил родительских прав мать из Башкирии, чей семилетний сын не умел говорить.
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Суд согласился с доводами горадминистрации. Ребёнка поместили в социальный приют. По словам детского омбудсмена республики Миланы Скоробогатовой, ребёнок делает прогресс в освоении речи и уже научился выговаривать отдельные слова. Также он социализировался и играет с другими детьми.
Согласно судебному решению, с матери взыщут алименты на содержание сына.
Ранее NEWS.ru писал о похожем случае на Ставрополье. Органы опеки из Кисловодска лишили родительских прав 44-летнюю мать-одиночку. Ведомство забрало у женщины дочь из-за физического истощения ребёнка.
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