Мать через суд оспорила призыв сына на службу одним днем Суд счел незаконным отправку в армию одним днем, но не уволил студента со службы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать через суд добилась признания незаконным решения московского военкомата о призыве ее сына-студента в армию одним днем, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на адвоката Эльчина Абдурахманова. У 23-летнего студента РТУ МИРЭА была действующая отсрочка от службы, а осенью он должен был получить грант на разработку медсредства для лечения венозной болезни. Молодой человек уже полгода проходит службу в Керчи. Разбирательство вел суд в Калужской области. При этом суд не смог потребовать уволить студента со службы, а оставил это решение на усмотрение военкомата.

Требования иска по увольнению Павла с военной службы суд оставил на усмотрение военкомата (что, на мой взгляд, не имеет логики). Возможно, это связано с тем, что судья не нашел в законе оснований для увольнения. Дело в том, что в законе о воинском призыве нет оснований для увольнения из армии из-за незаконности призыва, — пояснил Абдурахманов.

Сейчас семья готовит еще одно заявление в суд, на этот раз с требованием возместить моральный и материальный ущерб от незаконных действий. Решение об отправке молодого человека на срочную службу принимал Измайловский районный суд.

За 2023 год законы о военной службе в России были в значительной степени скорректированы с учетом проведения СВО и существующей геополитической обстановки. В РФ появилась возможность отправлять повестки заказными письмами и в электронном виде, через сайт «Госуслуги» или путем внесения в специальный реестр. Через семь дней после публикации в реестре такая повестка автоматически считается врученной, и призывнику закрывается возможность выезда из России.