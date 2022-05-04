Мастер по ремонту рассказал, когда уже нет смысла чинить бытовую технику

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Чинить бытовую технику нет смысла, если она использовалась больше 10 лет, если нужна замена электронной начинки или если агрегат изначально «одноразовый», рассказал мастер по ремонту из Иркутска Андрей в разговоре с «КП-Иркутск». Он также перечислил случаи, когда в ремонт всё же стоит вложиться.

Во-первых, если цена восстановления прибора меньше на 40% нового. Во-вторых, если устройство было в использовании до пяти — семи лет. Также имеет смысл ремонтировать незначительную поломку вроде защёлки или же не основной детали. И действительно качественную технику, купленную по высокой цене.

Специалист посетовал на то, что столкнувшиеся с поломкой пользователи часто обвиняют мастеров по ремонту.

Никто даже не подозревает, что их дурят ещё на заводах, где все эти стиралки и холодильники изготавливают. Большая часть сделана так, чтобы отработала три года, максимум пять, и в утиль. Выгодно, вы ведь за новой покупкой придёте. А там и продавцы вступают в дело — в магазинах электроники обещают манну небесную и работу без сбоев на 25 лет вперёд, — сказал он.

По словам Андрея, мастера в этой цепочке последние и уже они могут попасться как честные, так и мошенники.

В свою очередь инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов заявил в марте, что запланированную к покупке высокотехнологичную бытовую технику стоит приобрести, пока она есть. Он пояснил, что техника, которая производится концернами в Европе, США и Японии может исчезнуть из магазинов, так как есть риск, что компании-производители покинут российский рынок. При этом, по словам эксперта, такая техника, как утюги и чайники, останутся, но подорожают.