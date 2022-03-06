Аналитик рассказал россиянам, какую технику стоит купить сейчас

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В Государственную думу внесён законопроект, который предоставляет возможность самозанятым получать государственное и муниципальное имущество без торгов, сообщает «Парламентская газета». Речь идёт о заключении договоров аренды, безвозмездного пользования, а также доверительного управления. Авторами инициативы выступили депутаты Тюменской областной Думы.

Самозанятые смогут получать указанные преференции, в том числе на предоставление государственного и муниципального имущества без торгов, — сообщил портал. В случае принятия, изменения будут внесены в статью 19 федерального закона...