Аналитик рассказал россиянам, какую технику стоит купить сейчас
Аналитик Суверов рассказал россиянам, какую технику стоит купить сейчас
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:49, 07 марта 2022
Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look
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Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов заявил, что запланированную к покупке высокотехнологичную бытовую технику стоит приобрести прямо сейчас. Он пояснил, что техника, которая производится концернами в Европе, США и Японии может исчезнуть из магазинов, так как есть риск, что компании-производители покинут российский рынок. При этом, по словам эксперта, такая техника как утюги и чайники останутся, но подорожают, сообщает агентство ПРАЙМ.
Следует ускориться, если вам нужна бытовая техника, которую производят концерны из Европы, США и Японии. Есть риск, что они покинут российский рынок, — поделился Суверов.
Он также напомнил, что бытовая техника является специфическим активом ограниченного назначения, поэтому её стоит приобретать при реальной необходимости.
Ранее сообщалось, что в Государственную думу был внесён законопроект, который предоставляет возможность самозанятым получать государственное и муниципальное имущество без торгов. Речь идёт о заключении договоров аренды, безвозмездного пользования, а также доверительного управления. Авторами инициативы выступили депутаты Тюменской областной Думы.