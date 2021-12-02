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Массовая драка коммунальщиков в Москве попала на видео

В Москве подрались сотрудники коммунальной службы
14:08, 02 декабря 2021
Массовая драка коммунальщиков в Москве попала на видео Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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На Моховой улице в Москве подрались работники ЖКХ. Порядка десяти мужчин наносили друг другу удары руками и инвентарём. Причины конфликта неизвестны. Местные жители обратились в полицию, прокуратура уже начала проверку, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Побоище сотрудников коммунальной службы закончилось, только когда одна из сторон сдалась.

Ранее сообщалось о драке на московском рынке «Садовод». Конфликт возник между гражданами Китая и Таджикистана. Пострадал грузчик. Мужчина обратился в больницу за помощью и собирался написать заявление на нападавших в полицию.

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