Массовая драка коммунальщиков в Москве попала на видео

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Симоновский суд Москвы заменил условные исправительные работы годом реальных экс-юристу Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией, деятельность запрещена) Любови Соболь. Прежнее решение ведомства было вынесено по делу о незаконном проникновении в квартиру, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката оппозиционера Владимира Воронина.

Суд заменил Любови условное наказание на реальное, — сказал юрист. Наказание было изменено после обращения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в суд с соответствующей просьбой. В апреле 2021 года мировой...