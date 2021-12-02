Массовая драка коммунальщиков в Москве попала на видео

Массовая драка коммунальщиков в Москве попала на видеоВ Москве подрались сотрудники коммунальной службы
На Моховой улице в Москве подрались работники ЖКХ. Порядка десяти мужчин наносили друг другу удары руками и инвентарём. Причины конфликта неизвестны. Местные жители обратились в полицию, прокуратура уже начала проверку, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.
Побоище сотрудников коммунальной службы
Ранее сообщалось о драке на московском рынке «Садовод». Конфликт возник между гражданами Китая и Таджикистана. Пострадал грузчик. Мужчина обратился в больницу за помощью и собирался написать заявление на нападавших в полицию.