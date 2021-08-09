Масштабные военные учения пройдут на юге России

Двусторонние батальонные тактические и специальные учения начнутся 9 августа на 20 общевойсковых полигонах Южного военного округа (ЮВО). Манёвры продлятся до 15 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу округа.

Учения будут проходить в Астраханской и Ростовской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Адыгее, Дагестане, Крыму, Северной Осетии, Чечне, а также на военных базах РФ, расположенных в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В манёврах примут участие силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, части и соединения Черноморского флота и Каспийской флотилии. Кроме того, будут задействованы специалисты биологической, радиационной и химической защиты, инженерных войск, разведки, радиоэлектронной борьбы и другие.

В ходе учений военнослужащие отработают выполнение задач на различных ландшафтах местности и в населённых пунктах как в дневное, так и в ночное время.

Ранее сообщалось, что на горном полигоне Термез на границе с Афганистаном начались совместные учения России и Узбекистана. В них принимают участие порядка полутора тысяч военнослужащих.