Познер опроверг сообщения об экстренной госпитализации Журналист Познер опроверг сообщения об экстренной госпитализации с COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с NEWS.ru опроверг сообщение о том, что он был госпитализирован в одну из московских больниц с заболеванием COVID-19. По его словам, ничем подобным он не болеет. Ранее информацию о госпитализации опубликовал Telegram-канал Mash.

Сразу вам говорю — вранье собачье. Ничего такого не происходит, — заявил Познер.

Как сообщал ранее Mash, Познер впервые за 88 лет заразился коронавирусом. Он был доставлен в одну из московских больниц в состоянии средней тяжести.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что у 10% переболевших коронавирусом или прошедших вакцинацию людей не вырабатывается эффективный иммунитет против инфекции. Он добавил, что это обычные здоровые люди, которые не страдают каким-то хроническим заболеванием. Эксперт отметил, что такие люди могут заболеть во второй раз практически сразу.

Директор программы по чрезвычайным ситуациям организации Майкл Райан ранее обратился к международному сообществу с призывом быть готовыми к реагированию на возможное появление нового, более опасного штамма COVID-19. По словам представителя ВОЗ, специалисты не знают, как коронавирус продолжит эволюционировать. В случае появления более заразного и вирулентного штамма, отметил Райан, мир может не справиться.