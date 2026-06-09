Маркетолог рассказал, как продлить срок службы окон

Регулярный уход за фурнитурой позволит продлить срок службы окон, заявил NEWS.ru руководитель маркетинга и рекламы ГК «Пластика Окон» и Melke Никита Петюшин. По его словам, даже качественный профиль требует внимания к деталям, чтобы избежать преждевременного износа.

Весной 2026 года россияне из-за холодов значительно реже заказывали мойку окон. Похолодание снижает спрос на услугу примерно на 22%. При этом стоимость мойки выросла, в 2026-м средний чек достиг 5 тыс. рублей, то есть подорожал на 20%. Со временем поверхность наружного слоя у некоторых оконных систем может подвергаться коррозии, выцветать, и вместо ослепительной белизны и чистоты после клининга мы видим посеревшие или пожелтевшие рамы. Уход и очистка такого профиля осложняется. Чем более высокого качества его поверхность, тем проще становится сезонное очищение. Для продления срока службы окон стоит уделить внимание уходу за фурнитурой, — пояснил Петюшин.

По его словам, для этого следует использовать специальные смазывающие средства, которые некоторые производители поставляют в комплекте вместе с установкой окон. Он отметил, что в наборы входит раствор для очистки, масло для фурнитуры, смазка для уплотнителей и микрофибра. Эксперт подчеркнул, что в качестве альтернативы можно также применять синтетические адгезионные смазки с неагрессивным составом.

Ранее дизайнер Мария Боровская заявила, что «бабушкин интерьер» будет в тренде у россиян еще как минимум пять лет. По ее словам, некоторым людям тяжело решиться на что-то новое.