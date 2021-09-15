Марихуану могут исключить из перечня запрещённых веществ WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит возможность исключения марихуаны из списка запрещённых препаратов после случая с американской легкоатлеткой. Однако это произойдёт не ранее 2023 года, сообщает France 24. Спортсменка из США Ша'Карри Ричардсон сдала положительный тест на каннабис, была отстранена от соревнований на месяц и не смогла принять участие в Олимпиаде в Токио.

Научное исследование этого вопроса в агентстве пообещали провести в следующем году. При этом применение марихуаны точно будет запрещено до конца 2022 года.

Поводом для такого решения стала дисквалификация американской легкоатлетки Ша'Карри Ричардсон, которая сдала положительный тест на каннабис. Она была отстранена от соревнований на месяц и не смогла принять участие в Олимпиаде в Токио. Тогда некоторые специалисты и спортсмены посчитали запрет вещества устаревшим и бесполезным.

Ранее власти американского штата Вашингтон решили поощрить вакцинацию от коронавируса, предлагая бесплатно получить марихуану, пиво, вино или коктейль. Сообщалось, что авторизованные продавцы марихуаны в Вашингтоне смогут бесплатно выдавать одну самокрутку с наркотиком лицам старше 21 года, получившим укол вакцины. При этом марихуану за вакцинацию можно получить не только в штате Вашингтон, но и в Аризоне. Кроме того, активисты движения New York Marijuana Justice 20 июня в Нью-Йорке предлагали привитым гражданам по одной бесплатной самокрутке.