Марихуану могут исключить из перечня запрещённых веществ WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит возможность исключения марихуаны из списка запрещённых препаратов после случая с американской легкоатлеткой. Однако это произойдёт не ранее 2023 года, сообщает France 24. Спортсменка из США Ша'Карри Ричардсон сдала положительный тест на каннабис, была отстранена от соревнований на месяц и не смогла принять участие в Олимпиаде в Токио.
Научное исследование этого вопроса в агентстве
Поводом для такого решения стала дисквалификация американской легкоатлетки Ша'Карри Ричардсон, которая сдала положительный тест на каннабис. Она была отстранена от соревнований на месяц и не смогла принять участие в Олимпиаде в Токио. Тогда некоторые специалисты и спортсмены посчитали запрет вещества устаревшим и бесполезным.
Ранее власти американского штата Вашингтон решили поощрить вакцинацию от коронавируса, предлагая бесплатно получить марихуану, пиво, вино или коктейль. Сообщалось, что авторизованные продавцы марихуаны в Вашингтоне смогут бесплатно выдавать одну самокрутку с наркотиком лицам старше 21 года, получившим укол вакцины. При этом марихуану за вакцинацию можно получить не только в штате Вашингтон, но и в Аризоне. Кроме того, активисты движения New York Marijuana Justice 20 июня в Нью-Йорке предлагали привитым гражданам по одной бесплатной самокрутке.