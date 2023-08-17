Малышева рассказала, от каких болезней защищает яблочный сок Елена Малышева заявила о пользе яблочного сока для профилактики инсульта и инфаркта

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Яблочный сок — полезный для здоровья напиток, способный защитить от инфаркта и инсульта, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. В свою очередь врач-кардиолог Герман Гандельман отметил, в состав яблок входят катехины, положительно влияющие на сердечно-сосудистую систему.

Врачи утверждают, что катехины способствуют выработке окиси азота в организме. В свою очередь это соединение приводит к расширению сосудов и снижению артериального давления. Это свойство подтвердилось в результате исследования, проведенного учеными из США в 2015 году.

Другие исследователи выяснили, что яблочный сок немного снижает концентрацию липопротеинов низкой плотности или «плохого холестерина». Это приводит к замедлению формирования бляшек. <...> Употребление яблочного сока полезен для предупреждения сердечных катастроф, — рассказал Гандельман.

Эксперты также рассказали, как правильно выбрать напиток. Они рекомендуют обращать особое внимание на этикетку, так как на ней обязательно должно быть слово «сок». Хороший напиток также не должен содержать в себе красителей и каких-либо консервантов, за исключением витамина С. Хранить сок можно в холодильнике, выпить его необходимо за 48 часов после открытия.

Елена Малышева ранее рассказала, чем полезны огурцы. По ее словам, употребление этих овощей помогает снизить риск образования тромбов в сосудах, а также способствует профилактике онкологических заболеваний.