Малышева объяснила, симптомом какого опасного заболевания являются кошмары Малышева: кошмарные сны являются симптомом дисфункции печени

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Регулярные кошмарные сны являются симптомом дисфункции печени, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что здоровая печень чистит кровь от токсинов, однако больная больше не может выполнять эту функцию, поэтому токсические вещества остаются в кровотоке и попадают в мозг.

Ночные кошмары, страшные сны могут быть признаком неработающей печени. <…> Печень — орган, который может восстановиться. Если уже этой суперсилы не хватает, значит, серьезная ситуация, — сказала Малышева.

Кошмарные сны возникают из-за токсинов, которые проходят гематоэнцефалический барьер между кровью и нервной тканью.

Кроме того, на серьезное поражение печени указывает рост груди по женскому типу у мужчин, ожирение и возникновение синяков по всему телу без видимой причины.

Ранее стоматолог назвал заболевания, из-за которых могут портиться зубы. По словам специалиста, о проблеме в работе органов могут свидетельствовать неприятные ощущения в области здоровых зубов. Так, например, проблемы с передними зубами указывают на болезни почек или мочевого пузыря, боль в клыках — на заболевания желчного пузыря и печени.