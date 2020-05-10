Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d9da4472-92a7-11ea-b51e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала об основном факторе госпитализации в больницу при коронавирусе. Об этом она сообщила зрителям в эфире передачи «Здоровье» на Первом канале.

Если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то ведите себя спокойно. Появилась одышка — однозначное требование для госпитализации, — пояснила она.

С теледоктором согласился и главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов. По её словам, одышка свидетельствует о снижении дыхательной функции и в данном случае является тревожным симптомом. Он отметил, что коронавирус поражает лёгкие лишь 25% больных. При температуре до 38 градусов и сухом кашле лечение возможно проводить дома, уверен медик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева прокомментировала статистику по коронавирусу. Она также отметила, что в России один из самых низких показателей смертности.