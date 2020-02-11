Сотрудник СУ СКР по Тюменской области привлёк внимание к своей персоне после публикации в Сети видео, где он отмечает повышение под крики «Жизнь ворам». Кадры были сняты в ресторане 7 февраля. В компании новоявленного майора оказались сотрудники прокуратуры и неоднократно судимый местный житель.
Как
По данным издания, автор записи возглавляет охранное агенство «Туман». В 2007–2016 годах неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Ранее, как писал NEWS.ru, полицейские Ростова-на-Дону задержали 38-летнего местного жителя Сергея Ткачёва, взявшего в заложники свою беременную жену. По предварительным данным, он является следователем СК.
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