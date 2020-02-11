https://static.news.ru/photo/9338e4d4-4d73-11ea-82b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник СУ СКР по Тюменской области привлёк внимание к своей персоне после публикации в Сети видео, где он отмечает повышение под крики «Жизнь ворам». Кадры были сняты в ресторане 7 февраля. В компании новоявленного майора оказались сотрудники прокуратуры и неоднократно судимый местный житель.

Как отмечает Znak.com, на торжестве был замечен начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев. Происходящее снимает на камеру мобильного телефона некий Денис Девкин. Силовики улыбаются и позируют под его выкрики «АУЕ» и «жизнь ворам».

По данным издания, автор записи возглавляет охранное агенство «Туман». В 2007–2016 годах неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Ранее, как писал NEWS.ru, полицейские Ростова-на-Дону задержали 38-летнего местного жителя Сергея Ткачёва, взявшего в заложники свою беременную жену. По предварительным данным, он является следователем СК.