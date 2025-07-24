Майонезный кайф: картошка с чесноком в духовке за 45 минут

Майонезный кайф: картошка с чесноком в духовке за 45 минут

Хотите легкий, но впечатляющий гарнир или самостоятельное блюдо? Картошка в майонезе с чесноком из духовки — это очень простой рецепт, который приятно удивляет вкусом.

Мягкая, ароматная, с золотистой корочкой и пикантным чесночным ароматом, она понравится всем за столом. Всё делается за считаные минуты: нарезали, заправили, отправили запекаться. Идеально и к мясу, и к рыбе, и просто так.

Не раздумывайте — попробуйте приготовить уже сегодня. Рецепт проверен, готовится быстро и всегда получается.

Ингредиенты на 2 порции

Картофель — 600 г

Чеснок — 1 зубчик

Майонез — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Розмарин — 0,5 ч. л.

Как приготовить картошку в майонезе с чесноком

1. Подготовьте продукты

Картофель тщательно вымойте, очистите. Майонез можно взять готовый или сделать домашний — он вкуснее и натуральнее.

2. Измельчите чеснок

Зубчик чеснока пропустите через пресс или мелко нарежьте ножом.

3. Нарежьте картофель

Картошку нарежьте тонкими кружочками — чем тоньше, тем быстрее приготовится. Если есть фигурный нож — используйте его для более эффектной подачи.

4. Смешайте ингредиенты

В глубокой миске соедините картофель, чеснок, соль, майонез и розмарин. Всё тщательно перемешайте, чтобы каждый ломтик пропитался соусом. По желанию можно заменить часть майонеза на сметану — получится чуть нежнее.

5. Переложите в форму

Подготовленный картофель выложите в жаропрочную форму или сковороду, подходящую для духовки. Разровняйте.

6. Запекайте

Поставьте форму в разогретую до 200 °C духовку. Первые 20 минут можно запекать под фольгой, чтобы картофель пропарился. Затем снимите фольгу и готовьте ещё 10–15 минут, пока не подрумянится.

Время запекания зависит от толщины ломтиков и вашей духовки — готовность легко проверить ножом: картошка должна быть мягкой.

7. Подавайте

Достаньте готовое блюдо, дайте ему немного остыть и подавайте. Запечённая картошка в майонезе с чесноком — ароматная, с хрустящей корочкой и мягкая внутри. Отлично сочетается с овощными салатами, мясом, рыбой или грибами.

Это идеальный вариант на ужин, когда хочется чего-то вкусного и без хлопот. Попробуйте — этот рецепт точно стоит сохранить и повторять снова и снова.

Кто сказал, что простое блюдо не может быть вкусным? Жареная картошка с грибами — это всегда праздник души и желудка!