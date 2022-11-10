Майданов объяснил свой призыв запретить всем иноагентам зарабатывать в РФ Майданов: инициатива запрета выступления иноагентов появилась в ответ на просьбы простых людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива запретить выступления иноагентов появилась в ответ на просьбы избирателей и простых людей, рассказал в интервью «Царьграду» певец Денис Майданов. По его словам, обычные люди понимают «что такое хорошо, а что такое плохо» и во время приемов часто просили его предпринять действия в отношении тех, кто поливает страну грязью. Артист убеждён, что его выступление — это «глас народа».

То есть обычные люди понимают, что такое хорошо и что такое плохо. Но мы-то там, во власти, в состоянии это изменить. И моё выступление было не только моей точкой зрения, это ещё и глас народа, — заявил Майданов.

Если артист не в состоянии понять, что его творчество антигосудаоственно, античелочечно и аморально, ему нужно объяснить это с помощью законодательных норм, убеждён Майданов. Он считает, что каждый артист должен быть свободен, но до определенной степени.

Конечно же, артист, творец и любой человек должен дышать, и крылья должны быть раскрыты. Но, пожалуйста, до этой степени можно, а дальше — это уже аморально, антигосударственно, античеловечно, — уверен певец.

Майданов ранее заявил, что отечественные артисты, признанные Минюстом РФ иностранными агентами и критикующие специальную военную операцию на Украине, должны быть «полностью отключены от российского информационного поля». По его мнению, творчество таких исполнителей должно быть стерто со всех платформ, а сами они не должны упоминаться СМИ.