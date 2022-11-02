«Уже баловались запретами»: критик о словах Майданова об отмене иноагентов Критик Бабичев призвал быть гуманнее в ответ на призыв Майданова запретить деятельность артистов-иноагентов

Фото: vk.com/denismaydanov

Денис Майданов

Слова певца, депутата Госдумы Дениса Майданова об отмене концертов артистов-иноагентов и запрете на их музыку являются высказыванием частного мнения, это не официальная инициатива и не законопроект, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, в сложившейся ситуации стоит действовать гуманнее. Бабичев сказал, что власти «в свое время уже баловались запретами», однако это не улучшило ситуацию.

Я бы не стал действовать так категорично. В свое время в стране уже баловались запретами — ни к чему хорошему это не привело. В наше время нужно действовать гуманнее, тем более что у каждого зрителя и слушателя есть своя голова на плечах, — подчеркнул критик.

Он предложил представить ситуацию, при которой на улицах города висят афиши концертов артиста-иноагента, который получил свой статус за дела и слова, не соответствующие общей картине происходящего. В этот момент потенциальный зритель самостоятельно решает, идти ему на шоу или нет.

Если слушатель не согласен с позицией артиста, он не станет покупать билет. А если никто не купит [билеты], концерт и так отменят. Поэтому не нужны бумаги и запугивания для отмены концерта, — заметил Бабичев.

Музыкальный критик призвал «не кошмарить артистов» и отдать ситуацию «на суд зрителей». Последние сами решат, нужен ли им артист, констатировал Бабичев.

Ранее Майданов заявил, что отечественные артисты, признанные Минюстом РФ иностранными агентами и критикующие специальную военную операцию на Украине, должны быть «полностью отключены от российского информационного поля». По его мнению, творчество таких исполнителей должно быть стерто со всех платформ, а сами они не должны упоминаться СМИ.