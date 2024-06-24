Любимое блюдо Брежнева: повар генсека СССР сохранил рецепт до наших времен

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Леонид Брежнев обожал охотничий кулеш. Шеф-повар генерального секретаря СССР сохранил рецепт этого блюда до наших времен. Это вкуснейший суп, в котором сразу и первое, и второе блюда.

Для приготовления понадобятся 1,2 кг куриного мяса, 200 граммов сала, стакан риса, 10 яиц, 10 помидоров, три-четыре головки лука, зелень, соль, перец и другие приправы по вкусу. Воды потребуется примерно два литра. Кулеш должен получиться густым.

Сало нарежьте небольшими кусочками, нашинкуйте лук кольцами, нагрейте казан или кастрюлю с толстыми стенками и обжарьте сало. Когда оно пустит жир, добавьте лук. Тем временем нарежьте курицу на кусочки, выложите их в казан с луком. Слегка обжарьте, а потом потушите.

Когда курица будет готова, залейте в казан воду. После закипание добавьте рис и варите в течение 15 минут. Уменьшите мощность и пропарьте блюдо под закрытой крышкой. Пока рис тушится, бланшируйте помидоры, почистите и пробейте блендером. Затем добавьте томатное пюре в кулеш. Взбейте яйца и, непрерывно помешивая, введите в суп.

Уменьшите нагрев, посолите кулеш, поперчите, добавьте специи, мелко рубленную зелень и дайте постоять на плите еще две-три минуты. Блюдо получается сытным и наваристым.

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