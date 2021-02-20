«Ломал комедию и заслужил»: политолог о приговоре Навального по ветерану

https://static.news.ru/photo/86f03026-73e5-11eb-96f0-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Приговор блогеру Алексею Навальному был заслуженным, но его можно было бы избежать, если бы оппозиционер не «ломал комедию», а просто извинился перед оскорблённым ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артёменко.

Такое мнение в беседе с Пятым каналом высказал политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Возможно, что-то сказал неосторожно, возможно, что-то сказал грубее, чем мог выразить свою мысль. Сказал бы сейчас, что «не хочу обижать ветерана, ни в коем случае не хотел задеть его честь, если это получилось, приношу извинения, я всегда толерантно относился ко всем защитникам Отечества, — привёл пример политолог.

По его словам, это спасло бы Навального от суда, но вместо этого он продолжает усугублять своё положение, «то ли из-за подвижки сознания, то ли из-за того, что совсем потерял берега», подчеркнул Солонников.

20 февраля 2021 года завершился судебный процесс по делу о клевете Алексея Навального в адрес ветерана. Его признали виновным и обязали выплатить штраф в 850 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, в июне 2020 года в Интернете появился видеоролик в поддержку поправок в Конституцию. В нём приняли участие известные личности, а также ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Навальный назвал участников проекта холуями и позором страны.