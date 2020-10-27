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«Либо дебилы, либо провокаторы»: Познер высказался о ковид-диссидентах

08:37, 27 октября 2020
Владимир Познер Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал людей, которые не верят в существование коронавируса.

Познер рассказал, что анализы подтвердили заражение новой инфекцией у его супруги, поэтому коронавирус стал для него и личной историей.

Моя жена заболела коронавирусом, поэтому я разговариваю об этом и с личной точки зрения. Люди, которые говорят о том, что никакого коронавируса нет, — это либо дебилы в клиническом плане, либо провокаторы. Здесь одно из двух, — цитирует слова ведущего НСН.

Как писал NEWS.ru ранее, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что в феврале — марте следующего года стоит ожидать очередное осложнение ситуации с коронавирусом.

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