«Либо дебилы, либо провокаторы»: Познер высказался о ковид-диссидентах

https://static.news.ru/photo/8f35e29c-1816-11eb-ae17-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал людей, которые не верят в существование коронавируса.

Познер рассказал, что анализы подтвердили заражение новой инфекцией у его супруги, поэтому коронавирус стал для него и личной историей.

Моя жена заболела коронавирусом, поэтому я разговариваю об этом и с личной точки зрения. Люди, которые говорят о том, что никакого коронавируса нет, — это либо дебилы в клиническом плане, либо провокаторы. Здесь одно из двух, — цитирует слова ведущего НСН.

Как писал NEWS.ru ранее, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что в феврале — марте следующего года стоит ожидать очередное осложнение ситуации с коронавирусом.