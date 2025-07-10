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10 июля 2025 в 19:29

Лезгинский цкан с мясом и картофелем! Обалденная вкуснота на ужин и перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лезгинский цкан с мясом и картофелем — сытно и ароматно! Цкан — это не просто пирог, а настоящее воплощение кавказского гостеприимства. Слоеное тесто, сочная мясная начинка и ароматный картофель — сочетание, от которого невозможно отказаться. Готовится несложно, а результат впечатляет!

Сначала замешиваем тесто: смешиваем 500 г муки, 1 ч. л. соли, 250 мл теплой воды и 2 ст. л. растительного масла. Вымешиваем до эластичности, накрываем полотенцем и оставляем на 30 минут.

Пока тесто отдыхает, готовим начинку: 400 г баранины (можно заменить говядиной) нарезаем мелкими кубиками. 3 картофелины режем тонкими ломтиками. Лук (2 шт.) шинкуем полукольцами, смешиваем с мясом, добавляем соль, перец, зиру и немного кинзы.

Тесто делим на 2 части (одна чуть больше). Большую часть раскатываем в круг толщиной 5 мм. Выкладываем начинку слоями: сначала картошку, затем мясо с луком. Накрываем второй частью теста, защипываем края. В центре делаем отверстие для выхода пара.

Выпекаем при 180 °C 40–50 минут до румяной корочки. Горячий цкан смазываем сливочным маслом. Подаем, нарезав на треугольники — как настоящие кавказские лепешки. Ароматный, сытный, с хрустящей корочкой и сочной начинкой — этот пирог станет звездой любого застолья!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

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ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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