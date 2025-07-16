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16 июля 2025 в 16:30

Летние мятные кексы! Освежающая выпечка за 30 минут — вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Летние мятные кексы — освежающая выпечка за 30 минут! Эти нежные кексы с ярким мятным ароматом станут хорошим дополнением к вечернему чаепитию. Попробуйте эту простую в приготовлении выпечку — она удивит вас своей воздушной текстурой и освежающим послевкусием!

Ингредиенты

  • Мята свежая — 3 пучка
  • Растительное масло — 0,6 стакана
  • Молоко — 0,6 стакана
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 90 г
  • Мука — 150 г
  • Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
  • Сахарная пудра — для подачи
  • Творожный сыр, сахарная пудра и мята для крема по желанию

Приготовление

  1. Мяту промойте, обсушите и отделите листья от стеблей. В блендере измельчите мяту с растительным маслом до однородного пюре. Яйца взбейте с сахаром до образования пышной пены.
  2. К яичной массе добавьте молоко и мятное пюре, тщательно перемешайте. Муку просейте с разрыхлителем, постепенно введите в жидкую смесь, аккуратно перемешивая.
  3. Тесто разлейте по формам для кексов, заполняя их на 2/3 объема. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Если захотите украсить кексы, можно взбить крем из творожного сыра, пудры и мяты.

Перед подачей слегка остудите и при желании посыпьте сахарной пудрой.

Ранее мы готовили быстрый кекс на сковороде! Румяная вкусняшка из простых продуктов.

кексы
мята
выпечка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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