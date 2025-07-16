Летние мятные кексы! Освежающая выпечка за 30 минут — вкусно и просто

Летние мятные кексы — освежающая выпечка за 30 минут! Эти нежные кексы с ярким мятным ароматом станут хорошим дополнением к вечернему чаепитию. Попробуйте эту простую в приготовлении выпечку — она удивит вас своей воздушной текстурой и освежающим послевкусием!
Ингредиенты
- Мята свежая — 3 пучка
- Растительное масло — 0,6 стакана
- Молоко — 0,6 стакана
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 90 г
- Мука — 150 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Сахарная пудра — для подачи
- Творожный сыр, сахарная пудра и мята для крема по желанию
Приготовление
- Мяту промойте, обсушите и отделите листья от стеблей. В блендере измельчите мяту с растительным маслом до однородного пюре. Яйца взбейте с сахаром до образования пышной пены.
- К яичной массе добавьте молоко и мятное пюре, тщательно перемешайте. Муку просейте с разрыхлителем, постепенно введите в жидкую смесь, аккуратно перемешивая.
- Тесто разлейте по формам для кексов, заполняя их на 2/3 объема. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Если захотите украсить кексы, можно взбить крем из творожного сыра, пудры и мяты.
Перед подачей слегка остудите и при желании посыпьте сахарной пудрой.
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