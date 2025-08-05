Летнее рагу с куриными бедрами и баклажанами! Вкусный и простой рецепт

Летнее рагу с куриными бедрами и баклажанами! Вкусный и простой рецепт

Летнее рагу с куриными бедрами и баклажанами! Это рагу — настоящий праздник летних овощей в компании с нежным куриным мясом! Баклажаны, картофель и сладкий перец томятся в томатном соусе, пропитываясь специями и зеленью. Блюдо получается сытным, но при этом легким и очень ароматным.

Ингредиенты

Куриные бедрышки — 4 шт.

Баклажаны — 2 шт.

Картофель молодой — 5–6 шт.

Помидоры — 3–4 шт.

Лук репчатый — 1 крупная головка

Болгарский перец — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Томатная паста — 1 ст. л.

Соль, перец, специи (паприка, прованские травы) — по вкусу

Свежая зелень (петрушка, кинза, укроп) — пучок

Растительное масло — для жарки

Приготовление

Обжарка овощей. Картофель нарежьте крупными дольками, обжарьте на разогретом масле до румяности и отложите. Баклажаны нарежьте кубиками, слегка посолите, обжарьте до мягкости и тоже снимите с огня. Курица. В той же сковороде обжарьте куриные бедрышки до золотистой корочки с двух сторон, затем временно уберите. Овощная основа. В оставшемся масле пассеруйте лук до прозрачности, добавьте нарезанный перец, через 2 минуты — помидоры и томатную пасту. Приправьте специями, тушите под крышкой 5 минут. Томление. Верните в сковороду курицу, картофель и баклажаны. Аккуратно перемешайте, накройте крышкой и томите на медленном огне 30 минут. За 2 минуты до готовности добавьте измельчённый чеснок и рубленую зелень.

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