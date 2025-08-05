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05 августа 2025 в 13:00

Летнее рагу с куриными бедрами и баклажанами! Вкусный и простой рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Летнее рагу с куриными бедрами и баклажанами! Это рагу — настоящий праздник летних овощей в компании с нежным куриным мясом! Баклажаны, картофель и сладкий перец томятся в томатном соусе, пропитываясь специями и зеленью. Блюдо получается сытным, но при этом легким и очень ароматным.

Ингредиенты

  • Куриные бедрышки — 4 шт.
  • Баклажаны — 2 шт.
  • Картофель молодой — 5–6 шт.
  • Помидоры — 3–4 шт.
  • Лук репчатый — 1 крупная головка
  • Болгарский перец — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Соль, перец, специи (паприка, прованские травы) — по вкусу
  • Свежая зелень (петрушка, кинза, укроп) — пучок
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление

  1. Обжарка овощей. Картофель нарежьте крупными дольками, обжарьте на разогретом масле до румяности и отложите. Баклажаны нарежьте кубиками, слегка посолите, обжарьте до мягкости и тоже снимите с огня.
  2. Курица. В той же сковороде обжарьте куриные бедрышки до золотистой корочки с двух сторон, затем временно уберите.
  3. Овощная основа. В оставшемся масле пассеруйте лук до прозрачности, добавьте нарезанный перец, через 2 минуты — помидоры и томатную пасту. Приправьте специями, тушите под крышкой 5 минут.
  4. Томление. Верните в сковороду курицу, картофель и баклажаны. Аккуратно перемешайте, накройте крышкой и томите на медленном огне 30 минут. За 2 минуты до готовности добавьте измельчённый чеснок и рубленую зелень.

Ранее мы готовили нежную курицу с картофелем в сметанном соусе! Вкусное сливочное рагу.

курица
баклажаны
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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