Лечащим больных с COVID-19 медикам разрешили досрочно выходить на пенсию

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее досрочный выход на пенсию медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.
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Один день работы с пациентами, у которых выявлен коронавирус, будет засчитываться за два. Также это положение распространяется на медиков, оказывающих помощь больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии.
Ранее Мишустин заявил, что на пенсионные выплаты медработникам в рамках этой инициативы потребуется дополнительно около 325 млн рублей в год. Воспользоваться возможностью досрочно уйти на пенсию могут около 4 тысяч медиков.
Как передавал NEWS.ru, 9 августа российский кабмин одобрил выделение средств на выплаты медицинским и иным работникам за выполнение особо важных работ, связанных с оказанием помощи больным коронавирусом.
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