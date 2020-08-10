Лечащим больных с COVID-19 медикам разрешили досрочно выходить на пенсию

https://static.news.ru/photo/5a46b0f8-dbb6-11ea-b485-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее досрочный выход на пенсию медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В постановлении говорится, что те периоды, в течение которых медики работают с коронавирусными больными, «засчитываются в стаж соответствующей работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости».

Один день работы с пациентами, у которых выявлен коронавирус, будет засчитываться за два. Также это положение распространяется на медиков, оказывающих помощь больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии.

Ранее Мишустин заявил, что на пенсионные выплаты медработникам в рамках этой инициативы потребуется дополнительно около 325 млн рублей в год. Воспользоваться возможностью досрочно уйти на пенсию могут около 4 тысяч медиков.

Как передавал NEWS.ru, 9 августа российский кабмин одобрил выделение средств на выплаты медицинским и иным работникам за выполнение особо важных работ, связанных с оказанием помощи больным коронавирусом.