Лечащий врач Навального раскритиковала вывод омских врачей о падении сахара

https://static.news.ru/photo/4612875e-e3ab-11ea-b9d4-fa163e074e61_660.jpg Аанстасия Васильева Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Личный лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева раскритиковала заявление главврача омской больницы, где находится оппозиционер. Александр Мураховский ранее сообщил, что резкое ухудшение состояния здоровья политика могло быть вызвано нарушением обмена веществ, которое, в свою очередь, было вызвано резким понижением уровня сахара в крови.

Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну и падение сахара не диагноз. Кстати вчера сахар был нормальным. Это отравление, на фоне которого развилось тяжелое нарушение обмена веществ. Подлая подмена понятий, — парирует Васильева.

Она также считает, что именно из-за отравления Навального не разрешают вывезти на лечение в Берлин:

Выжидают три дня, чтобы не осталось следов яда в организме, и в Европе уже невозможно было бы установить это токсическое вещество, — отмечает врач.

Ранее утром представитель омской больницы говорил, что Навальный не был отравлен. Однако он отказался назвать диагноз журналистам, при этом он сообщил, что объявил его родственникам — жене и брату. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш эту информацию опровергла. По её словам Олегу и Юлии Навальным медики просто сообщили симптомы.

Соратники Навального продолжают настаивать на его отравлении. Так Иван Жданов заявил, что представители транспортной полиции сообщили им об обнаружении у Навального «смертельно опасного яда». Каким образом проводился анализ и кто и когда его делал, он не уточнил. При этом издание «Медуза» со ссылкой на свой источник сообщает , что следов токсичных веществ в крови политика не обнаружено.

По словам жены оппозиционера Юлии Навальной, транспортная полиция присутствует в больнице, так как пациента готовили к транспортировке в Европу. Сегодня утром из Германии в Омск прилетел специально оборудованный самолёт, который должен был забрать Навального в клинику Charite. Организатором перевозки стал фонд Cinema for Peace Foundation. Однако в итоге омские врачи отказались передавать пациента. По их мнению, этого нельзя делать из-за его нестабильно тяжёлого состояния. При этом семья и соратники политика настаивают на необходимости срочной транспортировки больного в Европу.

Также они считают опасным пребывание Навального в омской больнице из-за общего состояния медицинского учреждения.

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Алексею Навальному стало плохо накануне утром. Он кричал от боли и потерял сознание, а позже впал в кому. Всё произошло в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1, где он находится до сих пор.

Ранее врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает политика с 2013 года, заявлял, что Навального необходимо эвакуировать в Европу, так как у западных специалистов больше возможностей выявить отравляющий агент, писал NEWS.ru.