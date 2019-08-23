https://static.news.ru/photo/f65bca30-c665-11e9-9695-fa163e074e61_660.jpg Артемий Лебедев Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что сочувствующие оппозиции люди выходят на протестные акции благодаря «психологическому трюку».

Им кажется, что если они не вышли, то они предали свои идеалы, им кажется, что когда они выходят, то они становятся хорошими, — цитирует « Ридус » слова Лебедева.

Таким образом люди покупают себе «микроиндульгенцию», которая стоит дешевле, чем проезд в Московском метрополитене.

Кроме того, он возмутился бездействием российский либералов, которые «говорят, что сейчас всё плохо», но ничего не делают, потому что просто не умеют.

Ранее News.ru писал о том, что дизайнер Артемий Лебедев уехал из России в Европу из-за политической ситуации в стране. Он признался, что находится в «шаге от Атлантического океана» и призвал допустить к власти молодых и умных людей, которые смогут сделать так, чтобы Россия «расцвела».