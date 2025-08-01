Лазанья с баклажанами и сыром! Невероятная вкуснятина за 30 минут! Эта ароматная лазанья с нежными баклажанами и сливочной рикоттой покорит даже мясоедов. Чесночные нотки, томатная сладость и хрустящая корочка – настоящий праздник вкуса!
Ингредиенты (на 4 порции)
- Баклажаны – 500 г (2 средних)
- Рикотта – 300 г
- Чеснок – 5 зубчиков
- Орегано сушеный – 2 ч.л.
- Яйца – 2 шт.
- Томатный соус – 500 мл
- Пармезан – 100 г
- Моцарелла – 300 г
- Листы лазаньи – 8-10 шт.
- Базилик свежий – 1 пучок
- Оливковое масло – 3 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
Простой томатный соус
- Консервированные томаты – 480 г
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Оливковое масло – 60 мл
- Базилик – 2 веточки
- Сахар – щепотка
Приготовление
- Баклажаны нарежьте вдоль ломтиками 0,5 см, посолите, оставьте на 1 час. Промойте и обсушите. Обжарьте баклажаны на оливковом масле до золотистой корочки.
- Для соуса обжарьте чеснок, добавьте томатную пасту, затем томаты и специи. Тушите 35 минут. Смешайте рикотту, яйца, половину пармезана, орегано, соль и перец.
- Собирайте лазанью слоями: соус → листы → рикотта → баклажаны → моцарелла. Повторите 3-4 раза. Запекайте под фольгой 30 минут при 190°C, затем без фольги еще 15 минут.
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