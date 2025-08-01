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01 августа 2025 в 13:30

Лазанья с баклажанами и сыром! Невероятная вкуснятина за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лазанья с баклажанами и сыром! Невероятная вкуснятина за 30 минут! Эта ароматная лазанья с нежными баклажанами и сливочной рикоттой покорит даже мясоедов. Чесночные нотки, томатная сладость и хрустящая корочка – настоящий праздник вкуса!

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Баклажаны – 500 г (2 средних)
  • Рикотта – 300 г
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Орегано сушеный – 2 ч.л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Томатный соус – 500 мл
  • Пармезан – 100 г
  • Моцарелла – 300 г
  • Листы лазаньи – 8-10 шт.
  • Базилик свежий – 1 пучок
  • Оливковое масло – 3 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу

Простой томатный соус

  • Консервированные томаты – 480 г
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Оливковое масло – 60 мл
  • Базилик – 2 веточки
  • Сахар – щепотка

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте вдоль ломтиками 0,5 см, посолите, оставьте на 1 час. Промойте и обсушите. Обжарьте баклажаны на оливковом масле до золотистой корочки.
  2. Для соуса обжарьте чеснок, добавьте томатную пасту, затем томаты и специи. Тушите 35 минут. Смешайте рикотту, яйца, половину пармезана, орегано, соль и перец.
  3. Собирайте лазанью слоями: соус → листы → рикотта → баклажаны → моцарелла. Повторите 3-4 раза. Запекайте под фольгой 30 минут при 190°C, затем без фольги еще 15 минут.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток! Баклажаны с чесноком «Огонь!» — пальчики оближешь.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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