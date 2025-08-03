Куриные гнезда с ананасом и сыром! Вкусное сочетание продуктов. Эти гнезда идеально подойдут к любому гарниру, а готовятся очень просто и быстро. Попробуйте сочетание со сладостью ананаса и сырной корочкой.
Ингредиенты
- Куриный фарш — 500 г
- Консервированные ананасы (кольца) — 4 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Панировочные сухари — 3 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — для смазывания
Приготовление
- В фарш добавьте яйцо, сухари, измельченный чеснок, соль и перец. Тщательно вымесите. Разделите фарш на четыре части, сформируйте толстые лепешки. В центр каждой лепешки положите кольцо ананаса, присыпьте тертым сыром.
- Аккуратно заверните края, формируя «гнезда». Выложите в смазанную маслом форму, запекайте 25 минут при 180 °C.
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