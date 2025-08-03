Куриные гнезда с ананасом и сыром! Вкусное сочетание продуктов

Куриные гнезда с ананасом и сыром! Вкусное сочетание продуктов

Куриные гнезда с ананасом и сыром! Вкусное сочетание продуктов. Эти гнезда идеально подойдут к любому гарниру, а готовятся очень просто и быстро. Попробуйте сочетание со сладостью ананаса и сырной корочкой.

Ингредиенты

Куриный фарш — 500 г

Консервированные ананасы (кольца) — 4 шт.

Сыр твердый — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Панировочные сухари — 3 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для смазывания

Приготовление

В фарш добавьте яйцо, сухари, измельченный чеснок, соль и перец. Тщательно вымесите. Разделите фарш на четыре части, сформируйте толстые лепешки. В центр каждой лепешки положите кольцо ананаса, присыпьте тертым сыром. Аккуратно заверните края, формируя «гнезда». Выложите в смазанную маслом форму, запекайте 25 минут при 180 °C.

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