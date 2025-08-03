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03 августа 2025 в 10:00

Куриные гнезда с ананасом и сыром! Вкусное сочетание продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные гнезда с ананасом и сыром! Вкусное сочетание продуктов. Эти гнезда идеально подойдут к любому гарниру, а готовятся очень просто и быстро. Попробуйте сочетание со сладостью ананаса и сырной корочкой.

Ингредиенты

  • Куриный фарш — 500 г
  • Консервированные ананасы (кольца) — 4 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Панировочные сухари — 3 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — для смазывания

Приготовление

  1. В фарш добавьте яйцо, сухари, измельченный чеснок, соль и перец. Тщательно вымесите. Разделите фарш на четыре части, сформируйте толстые лепешки. В центр каждой лепешки положите кольцо ананаса, присыпьте тертым сыром.
  2. Аккуратно заверните края, формируя «гнезда». Выложите в смазанную маслом форму, запекайте 25 минут при 180 °C.

Ранее мы готовили вкусную курицу по-венгерски! Идеально к пюре, рису и макаронам.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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