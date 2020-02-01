https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Протодиакон Андрей Кураев заявил, что предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла об упоминании бога в Конституции связано с отсутствием политического аскетизма у служителей православной церкви.

По его словам, такое изменение в Основной закон кому-то нужно только если стоит задача расширить влияние. Благодаря этому можно будет требовать государственной поддержки, передаёт его слова НСН.

Это проявление того, о чём мне приходилось ни один раз говорить. В православие не встроен ген политического аскетизма. Наши епископы могут отказаться от сосиски, от сексуальной радости. Но когда появляется возможность взять еще кусочек власти над людьми, они никогда не отказываются, — подчеркнул он.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что патриарх Кирилл выступил с предложением о внесении в Конституцию упоминания бога. По его словам, сейчас такого нет, но необходимо прикладывать усилия и молиться для содействия развитию этой идеи.

Позднее глава комитета Совета Федерация по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что рабочая группа по подготовке изменений в Основной закон рассмотрит предложение главы РПЦ.