Кураев допустил апелляцию на лишение схиигумена Сергия сана

https://static.news.ru/photo/09ee8978-bd16-11ea-8eeb-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Максим Миняйло (слева) и председатель церковного суда в Екатеринбурге протоиерей Николай Малета объявляют о решении церковного суда Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Специалист в области христианской философии, публицист Андрей Кураев предположил, что решение о лишении схиигумена Сергия сана может быть пересмотрено. По его словам, этот факт должен утвердить патриарх Кирилл.

Во-первых, этот суд не епархиальный, то есть по идее возможна его апелляция через Москву. Во-вторых, это решение нуждается в обсуждении местным митрополитом в лишении сана, суд лишь рекомендует своё мнение, — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что решение о лишении сана было вполне предсказуемым и спровоцированным самим Сергием, который, по мнению Кураева, нарушил все церковные каноны. Он напомнил, что с древних веков заведено, что если обвиняемый трижды не явился на суд по вызову, то он автоматически лишается сана без рассмотрения его дела по существу.

Однако, на первое слушание Сергий пришёл: он прочитал заготовленную речь и удалился с заседания.

Ранее NEWS.ru писал, что схиигумена Сергия, духовника Среднеуральского женского монастыря, называвшего ситуацию с коронавирусом «псевдопандемией», лишили священного сана. Соответствующее решение принял суд Екатеринбургской епархии.

Ранее священнослужитель не явился на третье заседание церковного суда в Екатеринбурге. На первое заседание 16 июня схиигумен пришёл с заранее заготовленной речью, произнес её и ушёл. Заседание 26 июня он пропустил.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

В июне схиигумена Сергия подвергли церковному суду, отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь после серии резких заявлений с критикой действий руководства РПЦ и государственных органов власти во время пандемии COVID-19. Среди прочего, он назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла гонителем христианской веры.

На клирика из-за его публичных высказываний заведено административное дело по ч .9 ст. 13.15 КоАП РФ «Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Рассмотрение в суде назначено на 7 июля.