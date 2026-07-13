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13 июля 2026 в 07:00

Кухонная хитрость с апельсином: разделочная доска станет свежей за считаные минуты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Разделочная доска каждый день соприкасается с сырыми продуктами, поэтому требует не только мытья, но и дополнительной очистки. Для этого совсем не обязательно покупать специальные средства — поможет то, что многие обычно отправляют в мусор.

Возьмите половинку апельсиновой корки, насыпьте на нее немного крупной соли и круговыми движениями потрите поверхность доски. Соль поможет убрать налет и остатки пищи, а натуральные масла и кислоты в кожуре освежат поверхность и уменьшат неприятные запахи. После обработки промойте доску водой и хорошо высушите, поставив ее вертикально или вытерев чистым полотенцем.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что доска после обработки становится заметно свежее. Чтобы она дольше оставалась чистой, не убирайте ее влажной в шкаф и периодически обрабатывайте таким способом после разделки мяса или рыбы.

Ранее сообщалось, что муравьи кажутся безобидными, но на огороде они быстро становятся проблемой: разносят тлю и помогают ей заражать растения. Поэтому игнорировать их нельзя, но и тяжелую химию использовать не хочется, особенно перед сбором урожая.

Проверено редакцией
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советы
домохозяйства
доски
Марина Макарова
М. Макарова
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