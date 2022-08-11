Кучера обрадовался возможному возвращению Урганта в эфир Первого канала

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Иван Ургант

Российский актер и телеведущий Оскар Кучера в разговоре с NEWS.ru отреагировал на возможное возвращение Ивана Урганта в эфир Первого канала. Он признался, что всегда рад видеть Урганта в любом качестве. Ранее СМИ сообщили, что новое шоу Урганта может заменить в эфире передачу «Поле чудес», бессменным ведущим которой является Леонид Якубович. В своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) телеведущий вновь вернул «статус»: «Я никогда не вру. Я работаю на Первом!».

Я всегда рад видеть Ивана и телеведущим, и ведущим какого-то шоу, и как киноактера. Поэтому всегда радует. Мне нравится, что Ваня делает, — сказал Кучера.

Ургант оказался в подвешенном положении после того, как с началом спецоперации по защите Донбасса опубликовал в своём блоге чёрный квадрат, а после — антивоенный призыв. После этого телеведущий уехал в Израиль, но вскоре вернулся. Известно, что сейчас он выступает ведущим на различных мероприятиях. О возобновлении его юмористического шоу «Вечерний Ургант» информации нет.

Ранее Ургант в саркастичной манере отреагировал на предложение отправить его «перевоспитание» или уволить, прозвучавшее на заседании в Госдуме Группы расследования антироссийской деятельности (ГРАД), в которую входят депутаты от разных фракций. В частности, он предложил распространить ответственность на ближайших родственников «запятнанных» деятелей, а также дать им возможность отречься от родных.