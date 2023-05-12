Кто такой глава «Мотор Сич», которого Киев хочет обменять на тысячу пленных Киев готов обменять экс-главу компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, обвиняемого в госизмене

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Общественный и политический деятель Украины Вячеслав Богуслаев

Киев готов обменять экс-главу компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, обвиняемого в госизмене, на тысячу украинских пленных. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Недавно 84-летний Богуслаев написал письмо с просьбой включить его в списки на обмен из-за плохого самочувствия. NEWS.ru рассказывает, что известно про президента «Мотор Сич».

Кто такой Вячеслав Богуслаев

Вячеслав Богуслаев родился в октябре 1938 года в Уральске Казахской ССР, где жил до 1961 года. Затем переехал в Запорожскую область Украинской ССР, поступил там в машиностроительный институт. Впоследствии Богуслаев работал на разных машиностроительных предприятиях Украины.

В 1991 году стал гендиректором запорожского предприятия «Мотор Сич», которое занимается производством и обслуживанием газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок. С 2013 года был почётным президентом компании, входил в топ-30 самых богатых людей Украины. В 2018 году состояние Богуслаева оценивалось в $327 млн.

В 1992 году Вячеслав Богуслаев возглавлял межрегиональную ассоциацию промышленников Украины, в 1993–1994 годах был внештатным советником украинского президента Леонида Кравчука. Поддерживал и других президентов Украины — Леонида Кучму и Виктора Януковича, являясь их доверенным лицом на выборах 1999, 2004 и 2010 годов.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС Вячеслав Богуслаев

Чем известен Богуслаев на Украине

C 2006 году был депутатом Верховной рады от Партии регионов, с 2014 года — самовыдвиженец. В украинском парламенте входил, в частности, в комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

В 2000 году за выдающиеся заслуги перед украинским государством в развитии отечественного машиностроения получил орден Героя Украины. Помимо украинских, Богуслаев имеет российские награды — в 2004 году получил Орден Дружбы за большой вклад в укрепление российско-украинского сотрудничества. В 2002-м получал благодарность президента РФ за заслуги в укреплении и развитии экономического сотрудничества России с зарубежными странами и многолетнюю активную работу в Международном конгрессе промышленников и предпринимателей.

Также в 2004 году Богуслаеву вручили почётную награду Международного совета российских соотечественников и правительства Москвы «Соотечественник года» за вклад в поддержку духовного и культурного наследия соотечественников на Украине.

За что арестовали Богуслаева, в чем его обвиняют

Осенью 2022 года украинские власти арестовали Вячеслава Богуслаева по подозрению в госизмене. По утверждению СБУ, он занимался незаконной поставкой оптовых партий украинских авиадвигателей для вертолётов России, а также работал на российские спецслужбы.

В феврале 2023 года его внесли в санкционный список стран Евросоюза, Швейцарии и Украины. По версии Киева, «он отвечает за поставку двигателей в российскую армию для производства и ремонта боевых вертолетов (Ми-8, Ми24, Ми28 и Ка-52), которые активно использовались во время конфликта на Украине».

«Несмотря на конфликт, он продолжал поставлять военную технику российским войскам. Таким образом, он несет ответственность за поддержку и реализацию действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — сказано о Богуслаеве в украинской государственной базе данных о санкциях.

Что известно про обмен Богуслаева

В ноябре 2022 года председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждал, что Киев хочет включить Вячеслава Богуслаева в список лиц, подлежащих обмену. По его словам, украинские власти определили ответственного за этот обмен — советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Подоляк 12 мая заявил о намерении обменять экс-президента «Мотор Сич» на тысячу украинских военнопленных.