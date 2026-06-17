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17 июня 2026 в 22:10

Кручу рулеты из творога, масла и муки — через 20 минут достаю из духовки печенье: мягкое, не сыпется

Фото: D-NEWS.ru
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Творожное печенье по этому рецепту отличается тем, что после выпекания остается мягким и не крошится, как песочное. Отличное лакомство к чаю или кофе.

Для приготовления понадобится: 200 г творога, 150 г сливочного масла, 250 г муки, 100 г сахара, цедра 1 лимона, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли.

Рецепт: масло комнатной температуры разотрите с творогом. Добавьте муку, сахар, разрыхлитель, соль и цедру лимона, замесите тесто. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 0,5 см. Посыпьте сахаром.

Плотно сверните рулет. Нарежьте рулет на порционные кусочки. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до легкого золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела испечь творожное печенье по этому рецепту и посоветовала добавить в тесто ванильный сахар для большего аромата выпечки.

Ранее стало известно, как приготовить сахарные бублики из слоеного теста и сахара.

Проверено редакцией
Общество
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выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
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