Крабовый салат с киви — кто бы мог подумать? Обалденный вкус

Этот необычный крабовый салат с киви — отличный выбор для тех, кто любит эксперименты. В оригинале используются крабовые палочки, но я рекомендую заменить их на креветки или мясо криля — получается намного вкуснее и эффектнее.
Ингредиенты
- 5 яиц
- 1 банка консервированной кукурузы
- 1 луковица
- 2 киви
- 200 г крабовых палочек, креветок или 2 банки мяса криля
- Майонез по вкусу
Как приготовить крабовый салат с киви
- Лук ошпарьте кипятком, затем замаринуйте в смеси лимонного сока и ложки сахара на 10 минут. После промойте в кипячёной воде и отожмите лишнюю жидкость.
- На блюдо выложите лук первым слоем, смажьте майонезом.
- Второй слой — крупно нарезанные крабовые палочки, креветки или мясо криля, также смажьте майонезом.
- Следующий слой — яйца, нарезанные полукольцами.
- Затем распределите слой кукурузы.
- Последним слоем выложите очищенные и нарезанные киви. Можно немного смазать майонезом по желанию.
Советы по подаче:
Такой салат отлично подходит для праздничного стола и создаёт яркий вкусовой контраст между сладким киви и морепродуктами. Подавайте охлаждённым и наслаждайтесь необычным сочетанием.
Попробуйте этот салат — и вы удивитесь, как простое сочетание ингредиентов может стать настоящим гастрономическим открытием.
Жара отбивает всякое желание стоять у горячей плиты? Летний зной требует легких и быстрых решений для ужина! Салат «Марфа» — идеальный вариант, когда нужно приготовить вкусно, сытно и без лишних хлопот. Никакой термической обработки — только нарезка и смешивание!