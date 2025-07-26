Крабовый салат с киви — кто бы мог подумать? Обалденный вкус

Крабовый салат с киви — кто бы мог подумать? Обалденный вкус

Этот необычный крабовый салат с киви — отличный выбор для тех, кто любит эксперименты. В оригинале используются крабовые палочки, но я рекомендую заменить их на креветки или мясо криля — получается намного вкуснее и эффектнее.

Ингредиенты

5 яиц

1 банка консервированной кукурузы

1 луковица

2 киви

200 г крабовых палочек, креветок или 2 банки мяса криля

Майонез по вкусу

Как приготовить крабовый салат с киви

Лук ошпарьте кипятком, затем замаринуйте в смеси лимонного сока и ложки сахара на 10 минут. После промойте в кипячёной воде и отожмите лишнюю жидкость. На блюдо выложите лук первым слоем, смажьте майонезом. Второй слой — крупно нарезанные крабовые палочки, креветки или мясо криля, также смажьте майонезом. Следующий слой — яйца, нарезанные полукольцами. Затем распределите слой кукурузы. Последним слоем выложите очищенные и нарезанные киви. Можно немного смазать майонезом по желанию.

Советы по подаче:

Такой салат отлично подходит для праздничного стола и создаёт яркий вкусовой контраст между сладким киви и морепродуктами. Подавайте охлаждённым и наслаждайтесь необычным сочетанием.

Попробуйте этот салат — и вы удивитесь, как простое сочетание ингредиентов может стать настоящим гастрономическим открытием.

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