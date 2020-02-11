https://static.news.ru/photo/0949d8d4-4cb8-11ea-89e2-fa163e074e61_660.jpg Юрий Афонин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конституция РФ требует серьёзной дополнительной переработки. Процесс её корректировки не должен завершиться общенародным голосованием в апреле. Такого мнения придерживаются в КПРФ.

Зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин добавил, что КПРФ настаивает на принятии закона о Конституционном собрании. Изменения в Основной закон должны вноситься только после его созыва и голосования на общероссийском референдуме.

Афонин отметил, что партия начала сбор подписей в регионах в поддержку своей позиции. По его словам, если бы предлагаемые коммунистами поправки в Конституцию РФ были вынесены на общенародное голосование, то получили бы одобрение подавляющего большинства населения страны, сообщае т «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что более 70% россиян заявили о готовности принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию и поддержать предлагаемые изменения. Против поправок высказались 15% респондентов и столько же не желают участвовать в голосовании вообще.