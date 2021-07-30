КПРФ обжаловала снятие Грудинина с выборов

КПРФ обратилась в Верховный суд с жалобой на решение Центризбиркома о снятии с выборов в Государственную думу экс-кандидата в президенты Павла Грудинина. Об этом первый зампред партии Юрий Афонин сообщил ТАСС.

Только что подали иск в Верховный суд, — поделился он.

В КПРФ отмечают, что ЦИК приняла во внимание документы из прокуратуры, которые не были апостилированы, что делает их недействительными в России. Грудинин, в свою очередь, предоставил бумаги с апостилем, где подтверждается, что он не владеет компанией Bontro.

Кроме того, в партии сомневаются в достоверности полученных Генпрокуратурой выписок из реестра владельцев компании.

Юрист политического объединения Ирина Филатова в разговоре с журналистам «Интерфакса» сообщила , что решение по иску может быть получено в пятидневный срок, если не понадобятся дополнительные проверки. Максимальный срок вынесения решения — 10 дней. В связи с этим даже при апелляции партия успеет вернуть Грудинина в списки.

Центризбирком России на заседании 24 июля исключил директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина из кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. После этого Грудинин объявил о своём намерении вступить в КПРФ.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что экс-супруга Грудинина направила письмо в ЦИК, где заявила, что бизнесмен владеет долей в иностранной офшорной компании, не указанной в его декларации при подаче документов в качестве кандидата в ГД. По словам адвокатов женщины, политику принадлежит офшорная структура Bontro в Белизе, помогающая ему контролировать предприятия в РФ. Грудинин и КПРФ говорят, что организация была ликвидирована в 2018 году, а до этого предприниматель передал 100% её акций другому человеку.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, что комиссия исходила из презумпции доверия. По её словам, были получены материалы из Генпрокуратуры, которые не позволили оставить Грудинина в списке кандидатов.