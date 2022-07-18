Коуч рассказал, как не допустить ухода хорошего сотрудника к конкуренту Коуч Рамазанов объяснил, как не допустить ухода грамотного сотрудника к конкуренту

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Рынок труда после пандемии COVID-19 еще сильнее обозначил прямую связь между удержанием ключевых сотрудников и выживаемостью бизнеса, заявил NEWS.ru коуч и эксперт по работе с бизнес-командами Тимур Рамазанов. Он отметил, что общие принципы одинаковы, в конечном итоге трудовые отношения — это, прежде всего, общение между людьми.

Собеседник добавил, что работники «растут внутри компании и вместе с ней и часто случается так, что они перерастают проекты, зарплату и масштабы решаемых задач». Рамазанов подчеркнул, что специалист, которого недавно все устраивало и он был полон энтузиазма, теперь стремится «к новым горизонтам». По его словам, вовремя закрывать потребности ценного кадра — задача, которую предстоит решать регулярно.

Своевременность в данном вопросе включает не только условное повышение зарплат в соответствии с условиями прямых конкурентов и рыночной ситуацией. Дальновидным решением будет выплата бонусов и иные поощрения сотрудников не только в виде перебивания возможного оффера, но и по результатам успешных периодов в деятельности компании. Безусловно, нужно стремиться к стабильности в коллективе и мотивировать сотрудников вашей компании как минимум на уровне конкурентов. А ключевым специалистам предлагать более гибкие и привлекательные условия мотивации, — рассказал Рамазанов.

Он отметил, что если сотрудник решил увольняться, переубедить его сложно, «когда заявление лежит на вашем столе, значит, его автор определился с выбором и, вероятно, нашел другое место работы». Коуч добавил, что такие решения принимаются не в один день, а значит, к нему привела совокупность причин.

Такими причинами могут быть низкая заработная плата, продолжительный или ненормированный рабочий день, отсутствие социальных гарантий, плохие бытовые условия труда, негативная атмосфера в коллективе, предвзятое отношение руководства, неоцененность результатов труда, отсутствие карьерного роста, — заявил Рамазанов.

По его словам, создать идеальные условия труда не всегда возможно, но необходимо стремиться к этому, хотя бы когда речь идет о ключевых сотрудниках. Иногда ситуация такова, что перебить оффер конкурентов невозможно, в таких ситуациях для начала стоит разобраться в главной причине увольнения. Поговорите с сотрудником напрямую, чтобы лучше его понять.

Популярная причина: не устраивает заработная плата. Иногда ее действительно нет возможности повысить. Тогда можно предложить сократить количество рабочих часов. Или, например, сотрудник хочет переехать в другой город, тогда вы можете предложить ему вариант удаленной работы. В последние годы особенно частой причиной увольнения становится профессиональное выгорание. Раньше такие случаи почти всегда вели к увольнениям, но сегодня компании все чаще берут на вооружение методы психологической поддержки коллектива — оплата психолога, корпоративные тренинги, — а иногда помочь восстановить силы и вернуться к работе помогает гибридный график, — отметил Рамазанов.

Эксперт подытожил, что зачастую сотрудники воспринимают работу как некий механизм, подчиненный строгим правилам и лишенный гибкости, «в ваших силах продемонстрировать им другую сторону рабочих взаимодействий — человечную и отзывчивую. Результатом такого выбора станут долгосрочные и плодотворные трудовые отношения».

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