Психолог перечислил признаки уверенной в себе женщины Психолог Шахов перечислил признаки уверенной в себе женщины

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Уверенная в себе женщина никого не критикует и не обвиняет, она не завидует другим и в сложной ситуации не впадает в отчаяние, сказал психолог Александр Шахов в разговоре с РИАМО. Он добавил, что девушки без проблем с самооценкой не несут ответственности за эмоции других людей и понимают свои собственные эмоциональные потребности.

Уверенная женщина может противостоять манипуляторам; не переживать из-за своих и чужих ошибок, извлекать из них опыт; четко знает, что ей нужно от жизни и в отношениях, не страдает, если получает отказ, а ищет другие пути; не стесняется своих эмоций: хочет — плачет, хочет — смеется; отлично знает себя, свои желания, способности и таланты, — заявил Шахов.

Более того, уверенные в себе женщины способны ценить свои сильные стороны, принимать слабые и не зацикливаться на них. По мнению психолога, такие девушки не боятся одиночества, так как способны развлекать себя самостоятельно. Они не навязываются другим и берегут свои личные границы, но не отгораживаются от внешнего мира.

Еще уверенная женщина общительна, обладает навыками активного слушания, приятный собеседник; умеет сочувствовать, но при этом не перенимает на себя чужой негатив и страдания; обладает личным внутренним кодексом ценностей, поэтому всегда знает, как поступать и реагировать, — резюмировал Шахов.

Ранее Шахов заявил, что в созависимых отношениях один из партнеров выступает в роли манипулятора, а второй — в роли жертвы, при этом последний зацикливается на своем мучителе и постоянно думает, как бы ему угодить. Еще одним признаком является растворение: жертва «теряет себя», не видит смысла в жизни, сбивается с цели и теряет ориентир.