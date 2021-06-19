Котяков допустил отстранение от работы непривитых сотрудников

https://static.news.ru/photo/89c03958-d138-11eb-a5a1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что организация может отстранять от работы сотрудника, который не сделал обязательную прививку против коронавируса по эпидемиологическим показаниям. Об этом сообщает ТАСС.

Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить, — пояснил чиновник.

Глава Минтруда добавил, что при отсутствии у работника объективных причин не делать прививку он может быть отстранён от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы на тот период, на который в регионе вводится обязательная вакцинация.

Ранее стало известно, что отказ от вакцинации против коронавируса не является законной причиной увольнения сотрудников. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, действующие в стране правовые нормы не предусматривают такой причины для увольнения сотрудника.