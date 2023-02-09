«Кошки» для Киева: для чего предназначен и что может танк Leopard 1 История создания и возможности боевых машин, которые власти ФРГ обещали поставить Украине

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global look Press

Не только танки Leopard 2, но и их предшественники были зарезервированы германской стороной для Украины. Таким образом, до конца года Киев теоретически может получить 178 тяжёлых машин немецкого производства. NEWS.ru рассказывает, что представляет собой Leopard 1, для каких боёв его производили и с какой техникой он может сражаться.

Родом из холодной войны

Германия, Дания и Нидерланды поставят Украине 178 боевых танков Leopard 1 последних модификаций. Об этом во вторник, 7 февраля, заявили министры обороны вышеуказанных стран.

Глава германского оборонного ведомства Борис Писториус сообщил, что поставки Киеву будут осуществляться поэтапно. К лету 2023 года поставят 20–25 машин, а к зиме 2024 года — более 100 машин.

Планы Берлина согласованы с производителем танков — компанией Rheinmetall. Последняя ещё в начале февраля заявила, что готова экспортировать Украине 88 машин Leopard 1.

Что же получит Украина, которая последние несколько месяцев добивалась от союзников поставок боевых танков Leopard 2? Если вкратце — машину с достаточно хорошей пушкой, но очень тонкой бронёй.

Leopard 1 — танк предшествующего поколения. Он начинал разрабатываться во времена холодной войны, в 1956 году. Танк изначально попал под программу «основной боевой машины» НАТО, в разработке которой участвовали Франция и ФРГ. Однако французы раз за разом сокращали своё участие в разработке. Принятый на вооружение в 1965 году танк был в основном германским. Одним из самых важным иностранных компонентов являлась пушка L7A3 — она была британской.

Танк изначально отражал принцип своего боевого применения. Он обладал на тот момент большой огневой мощью — оружие калибра 105 мм, а также маневренностью — масса 30–40 тонн. Боекомплект машины составлял 60 выстрелов. Основной её задачей было сражаться в танковых баталиях с советскими танками Т-55 и Т-64 на средних дистанциях из-за своего лёгкого бронирования — максимальное по фронту достигало 70 мм.

Однако танк, который выглядел относительно прилично в середине 1960-х годов, уже в 1970-х стал порядочно уступать новейшим советским танкам Т-64В, Т-72В, Т-72М1. Тем более речи не шло, чтобы он мог противостоять Т-80 и его модификациям. Поэтому в 1980 году была принята программа модернизации танка с целью довести срок его службы до 2000 года.

Пушка калибра 105 мм оставалась на месте. Усиливался комплекс динамической защиты танка. От нового танка Leopard 2 брались системы цифрового управления, связи, оптика и стабилизации орудия. Новый Leopard 1 модификации А5 получался во многом унифицирован со своим более молодым собратом. Тем не менее по своим параметрам он всё-таки уступал Т-72 и Т-80. Особенно подводила 105-миллиметровая пушка, у которой дальность поражения уступала 125-миллиметроым орудиям советских аналогов.

В 1980-е предпринималась попытка модернизировать танк, поставив туда башню со 120-миллиметровой пушкой, как у Leopard 2. Но вариант А6 в массовую серию не пошёл. Было решено, что Leopard 2 со 120 мм хватит за глаза.

Всего Leopard 1 в разных модификациях было выпущено более 4700 штук, не считая более 1700 специализированных машин на его базе. Одной из которых является спаренная зенитная пушечная установка Gepard, которую Берлин в 2022 году поставил Киеву.

Более новые модификации Leopard 1А5 были созданы в количестве более 1500 единиц. Именно такие модели европейские страны собираются передавать Украине. Благодаря тому что Киев уже эксплуатировал ремонтные и зенитные машины на этой базе, а также готовности Берлина в ближайшие месяцы обучать танкистов на своей территории, у Украины в ближайшее время должны появиться подготовленные танковые экипажи.

Фото: Thomas Imo/imago stock&people/Global look Press Танк Leopard 1A5 на военном полигоне Альтенвальде, 1997год

Военный опыт

Боевое применение Leopard 1 было крайне ограниченным. Воинские контингенты скандинавских стран (Дания, Норвегия, Швеция) принимали участие в миротворческих миссиях в Югославии. Именно там 29 апреля 1994 года рядом с Тузлой, Босния и Герцеговина, 7 танков Leopard 1А5 встретились в скоротечном бою с сербскими военными силами, которые насчитывали три танка Т-55. В итоге все машины сербов были выведены из строя, а из «Леопардов» только один был повреждён.

Канадские варианты Leopard 1 с усиленной композитной бронёй принимали в 2000-х годах участие в войне в Афганистане. У германских машин не возникло никаких проблем с тем, чтобы гонять по горам местных боевиков. Офицеры хвалили танки за скорость стрельбы и точность прицеливания, хотя нарекания вызывали двигатели, которые не выдерживали большой температуры и высокой запылённости.

Как видим, кроме Югославии, «Леопарды» за свою «боевую карьеру» ни разу не сталкивались в серьёзных боях с танками противника. Как и не побывали в серьёзных военных конфликтах.

Если ориентироваться на голландский портал Oryx и отчёты Международного института стратегических исследований, основой танковой мощи российской армии являются Т-72, включая последние модификации, Т-80 и Т-90. Против них Leopard 1 имеет мало шансов, если только на средних и коротких дистанциях, а также действуя из засад. Большие шансы немецкие машины имеют против практически всех БМП, БТР и другой боевой техники.

В то же время танки этой модификации уязвимы практически ко всем вариантам ПТРК, стоящих на вооружение России («Фагот», «Конкурс», «Корнет»), а также ручным противотанковым гранатомётам с тандемными и кумулятивными боеприпасами. Это не считая артиллерии среднего и крупного калибра, танковых снарядов таких ОБПС, как «Манго» и «Манго-2», а также самоходного ПТРК «Штурм-С».

Однако европейские страны собираются модернизировать и чинить «Леопарды», перед тем как передавать Украине. Но против тяжёлого противотанкового вооружения даже новый Leopard 1 не выстоит, так как он разрабатывался для других времён.