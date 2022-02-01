Коротченко назвал условие мира между Россией и США

Мир между РФ и Соединёнными Штатами Америки «обеспечит российское ядерное оружие», в ином случае Вашингтон нанёс бы по РФ удар, как планировал ещё в 50-х годах XX века, заявил военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Спикер добавил, что Москва обеспечивает «мир», опираясь на собственные ресурсы в области политики, экономики и оборонного сектора.

Ну что значит мир. Речь идёт о том, что у каждой страны есть национальные интересы, как их понимают элиты, и соответствующим образом их реализуют, за счёт других государств. В данном случае говорим о США. Есть всё-таки некая база, историческое наследие. Если мы посмотрим, то политика США заключается в военно-силовом доминировании, свержении режима. Мир между Россией и США обеспечивает ядерное российское оружие. Если бы его не было — я думаю, что удар по нам был бы нанесен, планы такие были еще в 50-х годах у США. Эти планы были рассекречены потом, — отметил Коротченко.

В начале января 2022-го РФ проводила переговоры по гарантиям безопасности с США, НАТО и Евросоюзом. Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который МИД России опубликовал 17 декабря 2021 года: Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, других стран бывшего СССР, а также военное сотрудничество с этими странами.

26 февраля США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения РФ по гарантиям безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства Владимир Путин прокомментирует ответ США и НАТО, когда посчитает нужным это сделать. По его словам, пока точную дату в Кремле назвать не могут.

Ранее стало известно, что за последние полторы недели США доставили на Украину шесть партий вооружения. В общей сложности Киев получил от Вашингтона порядка 500 тонн оборонной техники. Об этом сообщил в Twitter украинский министр обороны Алексей Резников. Поставки вооружения Украине проходят в рамках помощи на сумму в $200 млн, которая была одобрена Белым домом. Первый военный груз прибыл из США 22 января.