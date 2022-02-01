США доставили на Украину 500 тонн оборонной техники

За последние полторы недели США доставили на Украину шесть партий вооружения. В общей сложности Киев получил от Вашингтона порядка 500 тонн оборонной техники. Об этом сообщил в Twitter украинский министр обороны Алексей Резников.

Сутки ещё не прошли, а мы выгружаем шестую птицу от наших друзей из США! 84 тонны боеприпасов прибыли в Киев! Всего на сегодняшний день мы получили около 500 тонн оборонной техники от США! И это ещё не конец, — написал он.

Министр также опубликовал фото самолёта, загруженного большим количеством ящиков

The day hasnât passed yet and weâre unloading the 6th bird from our friends from the ! 84 tons of ammunition arrived in Kyiv! In total, for today weâve received about 500 tons of defense equipment from ! And this isnât the end @WhiteHouse @DeptofDefense @SecDef pic.twitter.com/5ktG1i33cy — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 1, 2022

Поставки вооружения Украине проходят в рамках помощи на сумму в $200 млн, которая была одобрена Белым домом. Первый военный груз прибыл из США 22 января. По данным Минобороны Украины, общий объём поставок из-за океана составит около 45 рейсов. Кроме США, вооружения Киеву поставляли Великобритания, Канада, Турция, Польша и другие страны.

Ранее в посольстве России в США заявили, что Вашингтон накачивает Украину оружием, тем самым провоцируя её на «силовые авантюры» против жителей Донбасса. По словам дипломатов, это можно расценивать как подстрекательство к боевым действиям. При этом США ежедневно рассказывают о своей активности в оказании военной помощи Украине, заявляя, что Россия собирается напасть на соседей.