Посольство РФ рассказало, как США подстрекают Киев на авантюры

Посольство России в США заявило, что Белый дом накачивает Украину оружием, тем самым провоцируя её на «силовые авантюры» против жителей Донбасса. Это фактически подстрекательство, говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Очевидно, что безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса. Сегодня ВСУ открыли огонь по многоквартирному дому в посёлке Ясное вблизи города Докучаевска, — указали в посольстве.

Дипломаты добавили, что Вашингтон каждый день рассказывает о своей активности в оказании военной помощи Украине, заявляя, что Россия собирается напасть на соседей. Сумасбродные «страшилки» так и не сбылись, подчеркнули в дипмиссии.

Вновь призываем Вашингтон заставить своих подопечных выполнять минские договорённости, а не потакать их воинственному зуду и попыткам насильственной ассимиляции русскоязычного населения, — отметили в посольстве.

Ранее стало известно, что Белый дом может целенаправленно преувеличивать якобы имеющуюся угрозу вторжения РФ на Украину, опасается украинский президент Владимир Зеленский. Это позволит США получить хорошие позиции для договорённостей с Москвой, считают в офисе Зеленского. Такую точку зрения высказала газета Politico, отметившая, что ещё в ноябре Зеленский «бил тревогу так, что громче некуда», а теперь успокоился.