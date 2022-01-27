МИД РФ подтвердил получение ответа на предложения по гарантиям безопасности

Российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности, сообщается на сайте МИД России. Уточняется, что замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана «по его просьбе».

В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в ответе Белого дома должны быть изложены общие области, в которых США готовы сотрудничать с Россией: контроль над вооружениями, повышение прозрачности, снижение рисков и вопросы размещения ракетных систем. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил передачу России письменного ответа, назвал его ключевые положения, а также сообщил, что в документе есть «очень позитивные вещи», к которым отнёс солидарность европейских партнёров США, включая Германию, в ситуации вокруг Украины. В целом же ответ Вашингтона предполагает дальнейшие дипломатические контакты между США и Россией.

Также известно, что Россия не станет публиковать ответ США, если поступит такая просьба. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» в ходе пленарного заседания Госдумы. По его словам, общественности будут донесены только суть и содержание реакции Вашингтона на предложения России.