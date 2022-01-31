Песков: пока неясно, когда Путин даст ответ НАТО о гарантиях безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин прокомментирует ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, когда посчитает нужным это сделать. По его словам, пока точную дату в Кремле назвать не могут, передаёт РИА Новости.

Ответ будет предоставлен, как только Владимир Владимирович посчитает это необходимым. Точной даты я не могу вам назвать, — сказал Песков.

Ранее российская сторона получила письменный ответ от Североатлантического альянса и США на предложения по гарантиям безопасности. Американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что в документе «очень позитивные вещи», к которым он отнёс солидарность европейских партнёров Вашингтона, включая Германию, в ситуации вокруг Украины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по гарантиям безопасности с США с НАТО не завершены. В ответах Вашингтона и Альянса на российские предложения есть рациональные зёрна, но по второстепенным вопросам. Министр подчеркнул, что ему стыдно за тех, кто писал ответ НАТО на инициативы РФ.

Лавров отметил, что США не ответили на главный вопрос — о нерасширении НАТО на восток. По его мнению, российская сторона будет делать основной упор на разъяснение лукавой позиции Соединённых Штатов по этому вопросу.