Лавров: США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО

Содержание ответа США по гарантиям безопасности станет известно в ближайшее время, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении НАТО на Восток. В настоящее время Москва изучает реплику Вашингтона, сообщает РИА Новости.

По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша чёткая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации, — сказал министр.

По мнению Лаврова, ответ Вашингтона позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам. Российская сторона будет делать основной упор на разъяснении лукавой позиции США по вопросу о нерасширении НАТО и неделимости безопасности. Министр подчеркнул, что США согласовали свою реакцию на предложения РФ по безопасности с союзниками и Украиной.

Российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Уточняется, что замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана «по его просьбе».

Также госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил передачу Москве письменного ответа, назвал его ключевые положения, а также сообщил, что в документе есть «очень позитивные вещи», к которым отнёс солидарность европейских партнёров США, включая Германию, в ситуации вокруг Украины. В целом же ответ Вашингтона предполагает дальнейшие дипломатические контакты между США и Россией.