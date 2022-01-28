«Стыдно за тех, кто писал»: Лавров об ответе НАТО о гарантиях безопасности

Переговоры по гарантиям безопасности между РФ и США с НАТО не завершены. В ответах Вашингтона и Альянса есть рациональные зёрна, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы российских СМИ. В то же время он подчеркнул, что ему стыдно за тех, кто писал ответ НАТО на российские предложения по безопасности.

Мы получили только позавчера ответы, которые в таком западном стиле наводят тень на плетень во многом, но там есть рациональные зерна, как я уже говорил, по второстепенным вопросам, — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что на фоне бумаги, которую прислали из НАТО, американский ответ является чуть ли не образцом дипломатических приличий. Ответ от Альянса слишком идеологизирован.

От НАТО ответ настолько идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссией, особым предназначением, что мне даже было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал, — заметил Лавров.

Министр также прокомментировал выборочный подход НАТО и США к принципам безопасности. Он напомнил, что в 2010-м в Астане, до этого в 1999 году Стамбуле все президенты и премьеры стран ОБСЕ подписались под пакетом, в котором содержались взаимосвязанные принципы обеспечения неделимости безопасности. Запад «выдирает» из этого документа только один слоган — «каждая страна имеет право выбирать себе союзников, выбирать военные союзы».

Это право оговорено условием и обязательством каждой страны не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других. Запад в своих заклинаниях о том, что политика открытых дверей НАТО священна и что никто не может запретить Украине вступить в НАТО, <...> он просто нарочито избегает даже ссылок на вторую часть обязательства, — подчеркнул Лавров.

Российская сторона ранее получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал его ключевые положения, а также сообщил, что в документе есть «очень позитивные вещи», к которым отнёс солидарность европейских партнёров Вашингтона, включая Германию, в ситуации вокруг Украины.

В свою очередь Лавров отметил, что США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении НАТО на восток. По его мнению, ответ Вашингтона позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам. Российская сторона будет делать основной упор на разъяснении лукавой позиции Соединённых Штатов по вопросу о нерасширении НАТО и неделимости безопасности, добавил он.