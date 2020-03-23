Сегодня уже не осталось практически ни одного места в мире, где бы не были выявлены случаи заражения COVID-19. Инфицированные уже зарегистрированы в Гренландии и даже на небольших островных государствах Тихого океана. Статистика меняется ежедневно. По последним данным, количество заболевших составило более 300 тысяч человек, около 15 тысяч — погибли. NEWS.ru расспросил жителей разных государств о том, какие меры принимаются властями по борьбе с распространением коронавируса и как это отражается на их повседневной жизни.

«Оставайся дома»

Самыми эффективными способами противодействия распространению инфекции стали домашний карантин и запрет международных перелётов. К таким мерам сегодня прибегло большинство стран. Именно жёсткими ограничениями по передвижению граждан с эпидемией сумели справиться в Китае.

Cai Yang/Xinhua/Global Look Press

В Ираке закрыт международный аэропорт и с 23:00 17 марта введён режим комендантского часа. Обычно многолюдный Багдад как будто вымер: по городу передвигаются лишь врачи и электрики, а остальные жители сидят по домам, рассказал NEWS.ru сотрудник российского посольства в этой ближневосточной стране. По его словам, ситуация с распространением инфекции осложняется бедностью населения и плохим состоянием медицины. Российские посольство и консульства приняли превентивные меры — проводится дезинфекция, закрыт консульский приём.

Чрезвычайные меры приняты и в Королевстве Марокко — закрыто международное авиасообщение и прекращена работа большинства учреждений, за исключением магазинов и аптек. Как рассказал NEWS.ru российский журналист, проживающий в Рабате, с 18:00 20 марта в стране введён режим санитарного ЧП.

Это означает общий обязательный карантин — всех загоняют в дома, а появление на улице только с разрешения. В Марокко власти страны играют на опережение — закрывают всех дома, чтобы минимизировать распространение инфекции. Моя жизнь — это теперь дом и магазин, — объяснил он.

Египет закрыл свои границы от иностранцев 19 марта, отметила в разговоре с NEWS.ru Кристина, оказавшаяся в разгар эпидемии в небольшом городе, расположенном в дельте Нила. В стране официально карантин введён только в детских садах, школах, тренажёрных залах, салонах красоты, а также в ресторанах и кафе после 7 часов вечера, отметила она. Мечети также обратились к своим прихожанам с просьбой молиться дома и не приходить. Даже врачи советуют по возможности лечиться дома.

Люди ещё не поняли серьезность ситуации. Ещё недавно все шатались по улицам и не парились. Сейчас запустили по телевизору социальную кампанию «оставайся дома». Разные известные египтяне записали видеоролики из своих домов, в которых каждый говорит одну фразу: «оставайся дома». Только что ведущий новостей буквально перешёл на крик, комментируя видео, на которых видно, что полно народу на рынках, на вечеринках. Он просто орал: так нельзя, будут проблемы у всех! Оставайтесь дома, — рассказала девушка.

Изменилась и повседневная жизнь Кристины. В её семье в город выходят только мужчины — в магазин или аптеку, а она с детьми может прогуляться по безлюдному пляжу недалеко от дома. После прогулки обязательная дезинфекция — приходишь, снимаешь вещи и сразу кидаешь их в стирку.

Жительница шестого по величине города Индии Ченнаи Наталья также сообщила, что в стране с воскресенья, 22 марта, введён комендантский час. По её словам, уже неделю в округе закрыты торговые центры, большая часть ресторанов, отелей и магазинов. С 22 марта в Индии закрыты международные аэропорты. С 24 по 31 марта в стране будет объявлен режим ЧС — отменено транспортное сообщение между городами, введены нормы покупки продовольствия, запрещено собираться вместе людям численностью более четырёх, для нарушителей предусмотрена ответственность согласно закону об эпидемиях от 1897 года.

Карантинные меры приняты и во многих других странах. Туристка Татьяна оказалась в разгар эпидемии в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

На улицу выходить нельзя, ещё в четверг ввели обязательный карантин. Патрулирует полиция, проверяет документы у всех. Машин почти нет, очень редко кто-то проезжает. Иногда видно из окна, как кто-то выгуливает собаку (это разрешено). Люди режим соблюдают, так как нарушителям грозит штраф в размере $700 — и это не шутка, — рассказала она NEWS.ru.

В Нью-Йорке сначала все серьёзно не воспринимали ситуацию, вспоминает жительница города Ольга.

На работе решили попробовать один день поработать из дома, и с тех пор нас в офис обратно не пускали. Уже как две недели мы работаем дистанционно. В магазинах паника — люди раскупают всё, что видят, туалетной бумаги нет, пришлось ввести лимит, на одного человека дают только 5 рулонов. Для пожилых людей открывают магазины в 7 часов утра, и до 9 часов утра они открыты только для пожилых людей, так как они находятся в наибольшей зоне риска, — рассказала она NEWS.ru.

Сегодня Нью-Йорк — самый большой город по числу заболевших. Здесь все университеты и школы перешли на дистанционное обучение, а рестораны официально закрыты. Введён комендантский час, после 8 часов вечера никто не может ходить по улицам, которые патрулируются военными и полицией, отмечает Ольга. Сама девушка сейчас работает дистанционно — она улетела в Майами, где сложилась более благополучная ситуация. Но и здесь закрыты все пляжи, а после 11 часов вечера действует комендантский час.

Соблюсти дистанцию

В некоторых странах, например, Японии, даже сложилась особая коронавирусная этика, рассказала NEWS.ru журналист Анастасия, работающая в Стране восходящего солнца. По её словам, после начала коллективной паники в общественных местах в Токио немного поменялось поведение людей.

Японцы всегда стараются соблюдать дистанцию, не нарушать личного пространства, но это было скорее желательно, чем обязательно. Теперь же большинство, становясь в очередь, не подходят друг к другу ближе, чем примерно на метр. Причем никто об этом не просит, просто это такой способ показать, что ты не несёшь угрозы. В поездах (если не час пик) места занимают исключительно через одного, а в оставшиеся промежутки стараются не садиться — стоят по периметру, придерживаясь того же шахматного порядка, — отметила журналист.

Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Защитные маски в Японии используются как некий ритуал, чтобы показать остальным, что ты заодно со всеми в борьбе с вирусом, добавила Анастасия.

Израиль ввёл жесткие меры противодействия коронавирусу с 17 марта: закрылись школы, вузы и многие предприятия, запрещено посещение пляжей. Но, как рассказал один из жителей Хайфы, люди не оказались запертыми в четырёх стенах: можно совершать прогулки и посещать магазины и аптеки, соблюдая при этом дистанцию не менее двух метров.

Ежедневно премьер-министр и глава израильского Минздрава выступают по телевидению. Можно гулять, заниматься спортом и даже собираться на политические демонстрации, но не больше десяти человек. Даже в небольшом городе активно работают сервисы доставки. Рестораны закрыли, но многие работают на вынос, причём можно заказать не только готовые блюда, но и полуфабрикаты, — отметил он.

Карантин объединяет

В Турции, как и во многих странах, закрылись все кафе, рестораны и развлекательные заведения, а те немногие, что открыты, работают в основном на вынос. По словам жительницы Стамбула Ольги, улицы некогда многолюдного города заметно опустели: люди главным образом сидят дома, хотя выходить куда-либо строгого запрета нет.

В первые дни, когда только выявили больных, в городе началась небольшая паника — народ начал скупать продукты в магазинах. Но сейчас все успокоились, и проблем с макаронами и туалетной бумагой в магазинах нет. В целом народ с пониманием относится к карантину, — рассказала она NEWS.ru.

20 марта в Турции прошел флешмоб: люди вышли в девять часов вечера на балконы и аплодировали медикам. Участие в акции принял и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

В Литве эпидемия коронавируса заставила людей более внимательно относится друг другу, особенно к людям старшего поколения, отметил в беседе с NEWS.ru житель Вильнюса Томас. По его словам, местные чиновники не боятся рассказывать всю правду о количестве заражённых — министр здравоохранения каждое утро и вечер проводит прямые включения о текущей ситуации.

Карантин сплотил многих людей и представителей бизнеса — некоторые кафе и заправки стали бесплатно предоставлять еду и кофе не только для медперсонала, но и полицейских, пожарных, пограничников; гостиницы открыли свои двери для тех врачей, кто не хочет возвращаться домой к родным из опасений заражения и распространения вируса. А когда выяснилось, что в местных больницах и поликлиниках заканчиваются перчатки, бахилы и маски, литовский бизнес и знаменитости собрали всего за несколько дней около €600 тысяч для приобретения всего необходимого для медиков, — подчеркнул он.

По словам Томаса, в большинстве своём литовцы выполняют все предписанные меры и не нарушают установленных государством ограничений.

Карантин и удалённая работа стали привычным делом и для Дании. Закрыли школы, детские сады, все государственные учреждения, компании, а также введено ограничение по количеству человек в одном месте — не более десяти, рассказала NEWS.ru жительница Копенгагена Регина. Жёсткие ограничения установлены пока до 15 апреля.

При этом работают продуктовые магазины и даже некоторые универмаги. Ходит общественный транспорт, но им мало кто пользуется, в автобусах и вагонах метро не должно быть больше 10 человек, и все должны сидеть на безопасном расстоянии. Многие магазины закрылись, но не все. В тех, которые работают, установлено правило: только два-три человека могут одновременно находиться в помещении. Работают даже пивные бары — в помещении разрешено находиться четырём посетителям, а другие разливают пиво в бутылки, которые можно взять с собой, — отметила она.

В продуктовый — на свидание

Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

В последние дни наибольшее распространение инфекции отмечается в европейских странах. В неформальные лидеры здесь выходит Италия, Франция и Германия. Причём ситуация меняется чуть ли не ежедневно.

Коронавирус внёс коррективы в жизнь берлинцев, рассказал житель немецкой столицы Юрий. С 23 марта по городу можно перемещаться группами не более двух человек. Также все граждане должны иметь при себе документы, в том числе прописку, однако, по словам полицейских, в числе документов может быть даже поздравительная открытка от мамы ко дню рождения.

В городе закрыты музеи, театры, клубы и бары, перенесены или отменены концерты и прочие массовые мероприятия. На карантин закрыты школы и детские сады. В автобусы больше нельзя войти через переднюю дверь и купить билет у водителя. Водителей в Берлине берегут. Из магазинов периодически пропадают некоторые категории товаров, но их постоянно завозят. Наибольшим спросом, как и в других странах, пользуется туалетная бумага. Её в некоторые супермаркеты завозят по три раза в день. Некоторые немцы сравнивают происходящее сейчас с жизнью в ГДР: закрытые границы и пустые прилавки, — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

Елена, проживающая на юге Италии, призналась в беседе с NEWS.ru, что испытывает постоянное чувство тревоги. Женщина ждёт новостей о снижении количества заразившихся.

Но их всё нет. Разговаривать ни с кем не хочется — даже с теми, кто носит маски. Несмотря на все меры, супермаркеты не проветриваются, и продукты там лежат в открытом доступе. Самая непривычная картина — нет детей на улицах, их запрещено выводить. Желания выходить из дома нет — да и нельзя этого делать без веской причины. Большинство знакомых сейчас в карантине, который не оплачивается, — рассказала она.

А вот жизнь фотографа Надиры, которая оказалась в разгар эпидемии на севере Италии в Турине, почти не изменилась. Она выходит на регулярные прогулки, правда уже по опустевшим улицам города. По её словам, здесь всё ещё ходят трамваи и автобусы, работает метро.

В магазинах всё есть — ещё ни разу не видела пустых полок. Правда, вход строго регулируется — за один раз в помещение проходят не более двух-трёх человек. Даже в условиях карантина итальянцы остаются романтиками и каждый вечер устраивают флешмобы на балконах с музыкой, танцами. Здесь же можно познакомиться, но всё популярнее в Италии становятся свидания в больших продуктовых магазинах, — рассказала девушка.

Единственное, что расстраивает Надиру — большое количество мусора на улицах. С началом карантина убирать стали хуже.

Никогда не видела в Италии столько мусора, — добавила она.

А вот некогда жизнерадостные французы сравнивают свои коронавирусные будни с пиром во время чумы. В магазинах есть всё, но для выхода на улицу парижане должны заполнить специальную бумагу и прописать причину своего выхода на улицу, рассказала аспирантка одного из французских университетов.

Пошла за пирожными вниз. Продавщица сказала, что вчера оштрафовали за выход из дома темнокожую мать семейства, которая не умеет ни читать, ни писать, и не смогла заполнить соответствующее разрешение, — отметила она.

Непростая ситуация складывается в Испании. Пока, как рассказала NEWS.ru жительница Галисии, все магазины работают, дефицита нет, как и особых изменений в повседневной жизни. Но местные власти по радио и телевидению каждый день напоминают, что существует угроза заражения COVID-19, который особенно опасен для людей старшего поколения.