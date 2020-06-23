Контролёром-кассиром стал мужчина впервые за всю историю московского метро

https://static.news.ru/photo/57ef51de-b51e-11ea-b1c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчину приняли на должность контролёра-кассира впервые за всю историю Московского метрополитена. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Сейчас мы обучаем группу женщин-машинистов, впервые к интересной должности контролёра-кассира присмотрелся мужчина. Это доказывает, что нет чисто мужских или чисто женских профессий. Метро постоянно растёт и развивается, и здесь всегда готовы подобрать подходящую вакансию для всех желающих, — привёл слова Максима Ликсутова портал «Москва 24».

Он отметил, что в Московском метрополитене трудятся более 60 тысяч работников. Большинство из них мужчины — 65%, женщин — около 35%. Контролёрами-кассирами работают 70 сотрудников. В их обязанности входит не только продажа билетов, но и консультация пассажиров.

Отмечается, что первый контролёр-кассир мужского пола проходил обучение на удалённом режиме в течение двух недель. Потом шесть месяцев стажировался в кассах столичного метро, а также прослушал тренинг по культуре и психологии работы с пассажирами.

Уточняется, что женщины, которые решились поступить на должность машиниста поезда, будут работать на Филёвской линии с 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Минтруд РФ в 2019 году расширил список профессий, доступных для женщин. Список профессий, которые недоступны для женщин, сократится с 456 до 98. С 2021 года женщинам станут доступны разные профессии, которые ранее считались исключительно «мужскими», в том числе машинист электропоезда.